Pronostic Afrique du Sud vs Cameroun 04/01/2026 : les Bafana Bafana face à leur plus grand défi

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Bafana Bafana l'emportent de justesse à Rabat face aux Lions Indomptables, dans une rencontre qui s'annonce serrée.

Pronostic Afrique du Sud vs Cameroun : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Afrique du Sud vs Cameroun

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet

Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.

Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Afrique du Sud 2-1 Cameroun

Pronostic des buteurs : Afrique du Sud - Lyle Foster , Oswin Appollis ; Cameroun - Bryan Mbeumo

L'Afrique du Sud affichait une forme étincelante avant d'aborder cette Coupe d'Afrique des Nations et a parfaitement rempli sa mission jusqu'à présent. Malgré une défaite serrée contre l'Égypte entre deux victoires face à l'Angola et au Zimbabwe, ils ne craindront pas le Cameroun. Hugo Broos s'est toutefois montré frustré par certaines lacunes défensives de son équipe ; ils devront impérativement se montrer plus solides ce week-end.

De leur côté, les Lions Indomptables se sont montrés efficaces, sans pour autant dominer outrageusement cette CAN 2025. Des victoires étriquées contre le Gabon et le Mozambique, entourant un match nul face à la Côte d'Ivoire (leader du groupe), leur ont permis de se qualifier en deuxième position. David Pagou se méfiera énormément de la menace représentée par les Bafana Bafana.

Les effectifs probables pour Afrique du Sud vs Cameroun

Composition attendue de Afrique du Sud : Williams, Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Aubaas, Moremi, Mbule, Appollis, Foster.

Composition attendue de Manchester : Epassy, Boyomo, Nyamsi, Wooh, Nagida, Baleba, Kemen, Mbeumo, Namaso, Magri, Kofane.

L’outsider peut triompher

L'Afrique du Sud n'a pas encore montré son meilleur visage durant cette CAN, mais a tout de même eu de très bonnes séquences. Ils sont arrivés dans le tournoi sur une longue série d'invincibilité, que l'Égypte a réussi à briser de justesse lors de leur rencontre du Groupe B.

Alors que les phases à élimination directe commencent, nous pensons que les Bafana Bafana peuvent aller encore plus loin. Hugo Broos ne déplore aucune nouvelle blessure, la sortie de Sphephelo Sithole contre le Zimbabwe étant d'ordre tactique.

Le Cameroun, en revanche, pourrait être privé de son capitaine Nouhou Tolo, touché aux ischio-jambiers contre le Mozambique. Le pilier des Seattle Sounders serait une perte majeure s'il venait à manquer ce choc.

Les Lions Indomptables n'ont pas été convaincants au Maroc et, bien qu'un match serré soit attendu, nous misons sur les Bafana. Broos en a fait une équipe très difficile à battre, capable de déjouer les pronostics à Rabat.

Pronostic 1 Afrique du Sud vs Cameroun : Qualification de l'Afrique du Sud à une cote de 2,00 sur Unibet.

Des fragilités défensives des deux côtés

Aucune des deux sélections ne s'est montrée particulièrement sereine derrière depuis le début de cette CAN 2025. Les Sud-Africains comme les Camerounais ont connu des moments de flottement défensif, et les deux équipes ont marqué dans deux de leurs trois matchs respectifs. Broos a noté que son équipe s'était déconcentrée par moments lors de la victoire 3-2 contre le Zimbabwe : ils ne peuvent pas se permettre cela face aux Lions.

Le talent offensif est présent dans les deux camps, et David Pagou compte sur ses joueurs pour poser des problèmes aux Bafana au stade Al Medina. Ces deux nations ne se sont pas affrontées depuis près d'une décennie, mais leurs duels sont historiquement serrés. Lors de leurs neuf dernières confrontations, on dénombre cinq matchs nuls, et une seule des quatre victoires a été obtenue par plus d'un but d'écart.

La dernière fois que l'Afrique du Sud a battu le Cameroun en match officiel, c'était en 1996 — l'année de leur titre. Les supporters sud-africains espèrent sans aucun doute que l'histoire se répétera ce mois-ci.

Pronostic 2 Afrique du Sud vs Cameroun : Les deux équipes marquent à une cote de 1,77 sur Unibet.

La touche de classe de la Premier League

Lyle Foster a eu un impact immense sur son équipe nationale au Maroc. Il n'a pas eu la tâche facile face à l'Égypte, ce qui est compréhensible, mais l'attaquant de Burnley a été décisif contre l'Angola et le Zimbabwe. Avec deux buts et deux passes décisives en trois matchs, c'est l'homme en forme.

Les Bafana possèdent d'autres atouts, notamment Oswin Appollis, déjà auteur de deux buts. Côté camerounais, il est plus difficile de détacher un buteur tant leurs réalisations ont été l'œuvre de joueurs différents — y compris un but contre son camp du Mozambique.

En tant que fer de lance de l'attaque sud-africaine, Foster est notre choix pour ce match. Sa confiance sera au plus haut, et il possède un réel talent. Le joueur de 25 ans pourrait être un véritable poison à Rabat.

Pronostic 3 Afrique du Sud vs Cameroun : Lyle Foster buteur (à tout moment) à une cote de 2,92 sur Unibet.

+