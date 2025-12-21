Afrique du Sud - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un classique aux allures de traumatisme. Ce lundi soir à Marrakech (20h00), l'Afrique du Sud et l'Angola s'affrontent pour un duel explosif dans le groupe B de la CAN 2025. Sur le papier, les Bafana Bafana, médaillés de bronze de la dernière édition et invaincus depuis neuf matchs, partent favoris. Mais les apparences sont trompeuses : les Sud-Africains restent sur une série noire de six matchs sans victoire face aux Palancas Negras, dont une humiliation 3-0 en finale de la COSAFA Cup il y a six mois. Pour la 50ème d'Hugo Broos sur le banc, l'enjeu est simple : exorciser ce démon angolais.

La 50ème de Broos face au commando Beaumelle

Ce match marque aussi le choc des styles et des générations sur les bancs. D'un côté, le "vieux sage" belge Hugo Broos, qui a patiemment reconstruit une Afrique du Sud solide et conquérante. De l'autre, le retour du "sorcier blanc" Patrice Beaumelle à la tête de l'Angola. Arrivé en septembre dernier pour remplacer Pedro Gonçalves, l'ancien adjoint d'Hervé Renard a transformé les Palancas Negras en unité commando, pragmatique et imprévisible. Son bloc bas et ses contres assassins sont taillés pour piéger la possession sud-africaine.

Un choc psychologique plus que tactique

Au-delà de la tactique, ce match se jouera dans les têtes. L'Afrique du Sud, portée par son gardien capitaine Ronwen Williams ("le mur"), veut prouver qu'elle a franchi un cap mental depuis sa troisième place en Côte d'Ivoire. Mais l'Angola a l'avantage psychologique de l'invincibilité récente et la certitude de savoir comment faire mal à son adversaire. Avec des attaquants rapides comme Gelson Dala ou Mabululu prêts à dévorer les espaces dans le dos de la défense sud-africaine, les Antilopes Noires espèrent bien prolonger le cauchemar de leurs voisins.

Marrakech, théâtre d'une rivalité renaissante

Dans la douceur de la nuit marocaine, ce duel promet d'être l'un des plus indécis du premier tour. Entre une Afrique du Sud qui rêve de retrouver les sommets de 1996 et une Angola qui n'a jamais semblé aussi dangereuse, le vainqueur prendra une option sérieuse sur la qualification dans un groupe où l'Égypte fait figure d'épouvantail. Pour les Bafana Bafana, c'est l'heure de vérité : vaincre le signe indien ou retomber dans ses travers face à sa plus grande peur du moment.

Sur quelle chaine suivre le match Afrique du Sud - Angola

La rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Angola sera à suivre ce lundi 22 décembre 2025 à partir de 18h00 sur BeIN Sports 1 . Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match Afrique du Sud - Angola

VLa rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Angola se tiendra ce lundi 22 décembre à partir de 18h00, heure française, au stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Afrique du Sud

Pour son entrée en lice à la CAN 2025 face à l’Angola, l'Afrique du Sud se présente avec un groupe quasiment au complet, une bonne nouvelle pour Hugo Broos après une préparation parfois heurtée.

Le sélectionneur belge a retenu une liste définitive de 25 joueurs, articulée autour de cadres bien identifiés. Dans les buts, le capitaine Ronwen Williams sera accompagné de Ricardo Goss et Sipho Chaine. La base défensive repose sur Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Nkosinathi Sibisi, Siyabonga Ngezana et Samukelo Kabini, tandis que le milieu pourra s’appuyer sur Teboho Mokoena, Bathusi Aubaas, Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole pour assurer l’équilibre.

Sur le plan offensif, Broos dispose de plusieurs options avec Lyle Foster, Evidence Makgopa, Sipho Mbule, Relebohile Mofokeng, Elias Mokwana ou encore Mohau Nkota. Sorti en boitant lors du récent match amical contre le Ghana B, Oswin Appollis a finalement été déclaré totalement apte et disponible pour cette première rencontre.

Aucun autre souci médical n’est à signaler, la fédération sud-africaine ayant confirmé un état de santé globalement satisfaisant. Seule absence notable : le vétéran Themba Zwane, non retenu pour des raisons de choix et de condition physique, mais sans blessure déclarée.

Infos sur l'équipe de l'Angola

L’Angola aborde son entrée en lice à la CAN 2025 avec un groupe largement renouvelé et quelques incertitudes à gérer. Le sélectionneur Patrice Beaumelle a retenu une liste élargie de 28 joueurs, marquée par une volonté claire de rajeunissement. Des cadres des dernières campagnes, comme Bastos, Gilberto ou Andrade, ne figurent pas dans le groupe, signe d’un cycle assumé par le staff technique.

Sur le plan sportif, les Palancas Negras devront composer sans Zine Salvador, forfait pour l’ensemble du tournoi après une blessure contractée en club. Une absence notable dans le secteur offensif, où Mbala Nzola, Gelson Dala, Mabululu ou encore Zito Luvumbo sont appelés à prendre davantage de responsabilités.

Un léger doute entoure également Show, gêné récemment par un état grippal et absent de certaines séances d’entraînement. Sa présence dans le onze de départ dépendra de son état physique à l’approche du match. En revanche, aucun autre forfait majeur n’est signalé, et l’Angola pourra s’appuyer sur une base défensive solide, emmenée par David Carmo, Clinton Mata et Kialonda Gaspar, pour lancer sa campagne face à l’Afrique du Sud.

