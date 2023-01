Affaire Vinicius : Le Real Madrid réagit à la macabre mise en scène

Le Real Madrid va rendre hommage à Vincius Junior ce soir avant le derby de Madrid, afin de montrer son soutien total au Brésilien.

Un groupe de supporters de l'Atletico Madrid, qui ferait partie du groupe ultra Frente Atletico, a accroché une bannière sur un viaduc sur laquelle on peut lire "Madrid déteste le Real", mais en dessous était accroché un mannequin avec un maillot de Vinicius.

"Répugnant et inadmissible"

"Ce sont des actes répugnants et inadmissibles qui font honte à la société", peut-on lire dans un communiqué de l'Atletico Madrid, qui a appelé à mettre fin à de tels agissements dans un communiqué rapidement publié.

Los Blancos ont également été prompts à dénoncer ces actions, en publiant leur propre communication.

"Le Real Madrid C. F. tient à vous remercier pour le soutien et les témoignages d'affection reçus après l'acte regrettable et répugnant de racisme, de xénophobie et de haine contre notre joueur Vinicius."

Ils ont également demandé des représailles contre les personnes impliquées.

"Le Real Madrid a confiance dans le fait que ceux qui ont participé à un tel acte méprisable seront tenus pour responsables."

Selon Marca, le Santiago Bernabeu applaudira Vinicius à la minute 20 (son numéro de maillot), afin de montrer leur soutien à leur ailier vedette.

C'est le deuxième incident lamentable impliquant Vinicius et des fans de l'Atletico Madrid cette saison, après que de nombreux Colchoneros aient été vus en train de chanter "Vinicius, tu es un singe" devant la Civitas Metropolitano.