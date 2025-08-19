L'équipe de Pep Guardiola a été fortement citée pour Rodrygo, mais les Merengues et le Brésilien placent désormais leurs espoirs ailleurs.

Pour ceux qui souhaitent ajouter du suspense à ces spéculations, envisager de profiter d'un bonus paris sportifs peut rendre le tout encore plus excitant et potentiellement fructueux.

City se concentrait sur le recrutement de Rodrygo pour remplacer Savinho cet été, son propre ailier brésilien souhaitant rejoindre Tottenham Hotspur. City avait décliné une offre des Spurs la semaine dernière, mais ce transfert semble désormais annulé, ce qui a des conséquences sur un éventuel transfert de Rodrygo.

Il semble que les Spurs ne soient pas disposés à payer le prix demandé par City, car Guillem Balague rapporte que City a décidé que Savinho ne partirait pas. Selon lui, cela met fin aux chances de Rodrygo de rejoindre l'équipe de Premier League cet été, car il aurait remplacé l'ancien joueur de Gérone.

City était apparemment disposé à accepter le prix demandé par Rodrygo, compris entre 80 et 100 millions d'euros, et avait déjà fait une offre dès la signature d'un accord pour le départ de Savinho. Il a été rapporté que les départs de Savinho, James McAtee et Jack Grealish étaient nécessaires pour un transfert de Rodrygo, mais cela ne se produira pas en l'état actuel des choses.

Les deux autres clubs les plus étroitement liés à Rodrygo sont Liverpool et Arsenal. Liverpool lorgne Rodrygo, mais seulement comme alternative en cas d'échec de son transfert pour Alexander Isak. De même, Arsenal devrait d'abord vendre des joueurs et ne le recruterait probablement que si un accord pour Eberechi Eze n'était pas conclu. Les Gunners ont également déjà évoqué un prêt avec obligation d'achat l'été prochain.