Affaire Mike Maignan : Le maire d’Udine prend une décision forte

Victime de chants racistes ce weekend en Italie, Mike Maignan peut compter sur le maire de la ville d’Udine.

Le racisme a encore fait parler en Italie ce weekend. Ceci lors du match de la 21e journée de Serie A entre l’Udinese et l’AC Milan (2-3). Au cours de cette rencontre, le gardien de but français des Rossoneri, Mike Maignan, a été victime de chants racistes.

Mike Maignan quitte la pelouse

Le racisme est loin de connaître son épilogue en Italie. A l’instar de Franck Kessié et Tiémoué Bakayoko il y a quelques années, et plusieurs autres cas ces derniers mois, un autre joueur vient d’être victime des chants racistes dans le championnat italien ce weekend.

Le match de la 21e journée du championnat opposant l’Udinese et l’AC Milan a été gâché par lesdits chants. En effet, le gardien de but de l’Equipe de France, Mike Maignan, a été victime des chants racistes lors de ce match. Après qu’il s’était plaint auprès de l’arbitre et du quatrième arbitre, l’ancien dernier rempart du Paris Saint-Germain avait jugé bon de quitter la pelouse. L’international tricolore (13 capes) aura été suivi par ses coéquipiers qui ont vidé également le terrain.

Alors que le score était de parité (1-1) avant l’incident, le match a dû être interrompu. La rencontre a repris quelques minutes plus tard, mais les chants racistes envers le Français n’avaient pas cessé jusqu’à ce que les équipes ne rejoignent les vestiaires au terme de la première mi-temps. L’AC Milan a remporté le match 2-3 au coup de sifflet final.

L’initiative très salutaire du maire d’Udine

Le maire de la ville d’Udine apporte son soutien remarquable à l’ancien gardien du LOSC, ce dimanche. Regrettant les gestes inhumains de ses citoyens, Alberto Felice De Toni, maire de ladite ville, a décidé d’offrir la citoyenneté d’honneur à Mike Maignan, un titre honorifique accordé par une municipalité à une personne du pays ou de l’extérieur en signe de soutien. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le maire a invité Mike Maignan pour mener des initiatives anti-discriminations dédiées aux écoles et aux enfants dans la capitale du Frioul.

« Notre ville est une ville pour tout le monde : Udine n’est pas raciste et a une longue histoire d’hospitalité. C’est pourquoi j’ai personnellement invité Mike Maignan à Udine pour mener des initiatives concrètes dédiées aux jeunes, avec le soutien de la Fondazione Milan. Je proposerai au Conseil municipal de conférer la citoyenneté d’honneur à cette occasion également », a indiqué Alberto Felice De Toni. Mike Maignan appréciera.