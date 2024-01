Udinese - AC Milan : Maignan victime de chants racistes, le match interrompu

Le match entre l’Udinese et l’AC Milan est interrompu après des chants racistes à l’encontre de Mike Maignan.

Nouvelle polémique liée au racisme en Italie. Lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan comptant pour la 21e journée de Serie A, le gardien milanais, Mike Maignan a été victime de chants racistes. Ces chants à l’endroit de l’international français sont venus des supporters de l’Udinese.

Maignan quitte la pelouse, avec ses coéquipiers

Après s’être plaint auprès de l’arbitre et du quatrième arbitre, Mike Maignan a décidé de quitter le terrain. L’ancien gardien du LOSC a été suivi par ses coéquipiers qui ont vidé également la pelouse. Alors que les deux équipes sont au coude-à-coude avec un score nul (1-1), le match a dû être interrompu. Repris quelques minutes plus tard, les chants racistes à l’endroit de Mike Maignan n’ont pas cessé jusqu’à ce que les équipes ne rejoignent les vestiaires au terme de la première mi-temps.

Le public de Serie A est un habitué des faits

La Serie A n’est pas à sa première polémique en termes de propos ou chants racistes à l’endroit d’un joueur. Ces dernières années, des joueurs comme Kalidou Koulibaly (ex-Naples), Victor Osimhen (Naples), Franck Zambo Anguissa (Naples), ou encore Romelu Lukaku (Roma) ont tous été victimes de cris racistes des supporters adverses. Le Belge en a d’ailleurs subi en avril 2023 lorsqu’il affrontait la Juventus avec l’Inter Milan.

« Les remarques racistes de ce soir contre Romelu Lukaku par les supporters de la Juventus à Turin étaient au-delà de l'abject et ne peuvent être acceptées. Romelu a inscrit un penalty en fin de match. Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et dégoûtantes », déclarait l’agence Roc Nation Sports International, qui défend les intérêts de Lukaku à l’époque. Il y a quelques semaines, la commission de discipline de la Serie A infligeait une amende de 12 000 euros à la Roma après des chants racistes de ses supporters à l’endroit de Dusan Vlahovic. Pour le moment, le match entre l’Udinese et l’AC Milan se poursuit avec Mike Maignan dans les buts en attendant la réaction de la Serie A dans les prochaines heures.