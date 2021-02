Affaire Messi, Koeman estime que Rudi Garcia "aime beaucoup la presse"

Au lendemain des déclarations de Garcia sur le parallèle entre Messi et Depay, Koeman est revenu sur les propos du coach français.

Entre le Barça et la France, on ne peut pas dire que les relations sont franchement cordiales ces derniers temps. Si Antoine Griezmann et ses compatriotes Dembélé, Lenglet et Umtiti font le bonheurs des Blaugrana, le club catalan s’est lancé dans une guerre médiatique avec le PSG.

Non pas pour lancer le huitième de finale de Ligue des Champions avec le match aller le 16 février prochain mais pour pointer du doigt le comportement des Parisiens dans l’affaire Lionel Messi. Les Catalans reprochent aux joueurs et dirigeants du PSG de multiplier les sorties médiatiques et en privé pour séduire le capitaine argentin, qui est libre de signer où bon lui semble depuis le 1er janvier 2021.

"C'est un manque de respect que tant de personnes du Paris SG parlent de Lionel Messi. Ils chauffent le match (8e de finale de Ligue des Champions). Leo est encore un joueur du Barça", avait déclaré le coach après un match de Coupe du Roi.

Le dossier de France Football consacré au sextuple Ballon d’Or cette semaine et aux coulisses de ces négociations n’ont rien fait pour arranger les choses entre les deux clubs. Et comme si la guerre d’ego entre le PSG et le Barça ne suffisait pas, voilà que Rudi Garcia s’est également mêlé de l’affaire. Mis au courant des déclarations de Koeman, l’entraîneur lyonnais en a profité pour revenir sur l’épisode Depay durant le mercato estival et pointer l’attitude du coach néerlandais.

L'article continue ci-dessous

"J’ai lu que Ronald Koeman s’était un peu offusqué que le Paris Saint-Germain parlait de Lionel Messi à Paris avant une rencontre de Ligue des Champions, a réagi Garcia sur beIN Sports. Lui, il ne s’est pas gêné, même après le mercato estival, pour reparler d'une venue de Memphis Depay. Cela s’appelle l’arroseur arrosé."

Cette sortie ainsi que la Une de France Football ne sont pas passées inaperçue de l’autre côté des Pyrénées et Ronald Koeman a été invité à réagir en marge de la demie de Coupe du Roi contre le FC Séville.

"Je ne sais pas pourquoi ils le font (en parlant France Football). S'ils veulent parler de Léo et de son avenir, laissez-les parler. Le coach lyonnais aime beaucoup la presse, pour moi ce n'est pas important."