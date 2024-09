Adrien Rabiot, supporter de l'OM ? Le démenti formel

L’éternel lien d’Adrien Rabiot avec l’OM a été démenti, dimanche.

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille n’en finit plus de susciter des réactions. L’international français est au cœur d’un débat interminable depuis qu’il a rejoint le club phocéen en raison notamment de son passé avec le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, un éternel lien d’Adrien Rabiot avec l’OM a été même révélé. Sauf que la nouvelle vient d’être démentie, ce dimanche.

Adrien Rabiot divise les supporters de l’OM et du PSG

Mardi dernier, l’OM réalisait son plus gros coup de l’été en enrôlant Adrien Rabiot. L’international français s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club phocéen. Mais ce transfert ne passe pas auprès des supporters du PSG, son club formateur, qui ne cessent d’attaquer l’ancien joueur de la Juventus sur les réseaux sociaux.

Mais les supporters marseillais, quant à eux, ne sont pas gênés par son passé parisien, surtout qu’il a été révélé récemment que Rabiot supportait l’OM plus jeune. « Lors des Clasicos, il était clairement pour l’OM », confiait son ex-coéquipier à l’US Créitel, Abdelhak Benaniba à So Foot en 2019.

L'article continue ci-dessous

Adrien Rabiot n’a jamais eu de lien particulier avec l’OM

Cette révélation sur le passé d’Adrien Rabiot a eu le don d’ajouter à la colère des supporters du PSG vis-à-vis du Français. A l’inverse, certains fans de l’OM sont toujours sceptiques pour l’arrivée d’un ancien joueur du camp ennemi. Ces derniers ont même été confortés dans leur position par Fabrice Lamperti qui a indiqué ce dimanche qu’Adrien Rabiot n’a jamais été un supporter de l’Olympique de Marseille.

Site OM

« Il y a eu une espèce de storytelling que l’OM a essayé de répandre, en disant qu’il avait toujours été supporter de l’OM, qu’il aimait plus l’OM que le PSG, on sait très bien que c’est faux, assure le journaliste, interrogé par Eurosport. Je l’avais interviewé en 2016 avant la finale de la Coupe de France entre l’OM et le PSG, et il avait eu des paroles très explicites et équivoques, en disant que l’OM c’était le club qu’on a appris à ne pas aimer depuis tout petit. On connait tous ce refrain-là, mais c’était des propos tenus quand il avait 21 ans, aujourd’hui il en 29 ans. Depuis il a mis de l’eau dans son vin » révèle le journaliste de La Provence.