Adrien Rabiot de retour à la Juventus ? L'annonce fracassante

Empoli vs Juventus FC

Un éventuel retour d’Adrien Rabiot à la Juventus a été évoqué ces dernières heures.

Le mercato estival a fermé ses portes il y a exactement deux semaines. Mais certains joueurs peuvent toujours débarquer dans un club de leur choix à tout moment. Il s’agit évidemment de ceux qui sont libres de tout contrat à l’image d’Adrien Rabiot. Alors que ce dernier n’a toujours pas trouvé un point de chute, un retour à la Juventus Turin a été évoqué ces dernières heures. Une rumeur à laquelle le club italien a répondu dans la foulée.

La situation embarrassante d’Adrien Rabiot

Après cinq saisons passées à Turin, Adrien Rabiot a décidé de ne pas rempiler avec la Juventus, cet été. L’international français souhaite notamment s’offrir un nouveau challenge. Problème, l’ancien joueur du PSG peine à trouver un point de chute ou plus tôt, il attend toujours l’offre idéale.

Adrien Rabiot ne manque pas en effet de prétendants et a été associé à plusieurs clubs ces derniers mois. Si le Barça n’a pas avancé sur son dossier, Al Nassr a été refoulé par le joueur malgré une offre conséquente, tout comme Galatasaray qui a également sondé le Français. De quoi penser à un retour à la Juventus pour Adrien Rabiot ?

L'article continue ci-dessous

La Juventus ferme la porte à un retour de Rabiot

Très courtisé sur le marché des transferts, Adrien Rabiot est toujours sans club deux semaines après la fin du mercato. Ces derniers jours, le milieu de terrain français a été annoncé dans le viseur de Manchester United et Arsenal. Mais est-ce qu’un retour d’Adrien Rabiot à la Juventus est toujours possible ? La réponse est non.

« Il ne m’a pas appelé, je l’aime en tant que garçon et joueur, mais il a pris un chemin différent et je lui souhaite d’être heureux en trouvant une équipe où il pourra exprimer son talent », a lâché l’entraineur de la Vielle Dame, Thiago Motta, en conférence de presse ce vendredi. Une réponse qui a le mérite d’être clair pour le Français qui va devoir penser à d’autres options.