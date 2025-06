Achraf Hakimi - Sergio Busquets, le clash continue

Une célébration qui passe mal, une rivalité qui dure : Hakimi et Busquets ravivent une vieille tension sur la scène mondiale.

L’histoire remonte à la Coupe du monde 2022, mais la rancune semble toujours vivace. Depuis qu’Achraf Hakimi avait éliminé l’Espagne en huitièmes de finale avec une panenka audacieuse suivie de sa célèbre danse du pingouin, Sergio Busquets n’a rien oublié. L’Espagnol lui avait d’ailleurs rendu la pareille lors de la CAN 2023 après la chute du Maroc. Mais dimanche soir, le latéral parisien en a remis une couche.

Une réponse glaciale de Hakimi

En huitième de finale du Mondial des Clubs, le PSG a écrasé l’Inter Miami 4-0, dimanche soir. Parmi les buteurs, Achraf Hakimi a inscrit le dernier but de la soirée. Et comme un clin d’œil bien senti, il a célébré... façon pingouin. Un geste qui n’a évidemment pas échappé à Sergio Busquets, présent sur le terrain et dans l’équipe adverse.

Le message d’Hakimi est clair : les piques passées ne sont pas oubliées. Si Busquets avait ironisé sur l’élimination du Maroc par l’Afrique du Sud (0-2) en janvier 2024, le Marocain, lui, a répondu balle au pied. Avec malice. Et peut-être un peu de provocation.