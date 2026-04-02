Accusations de corruption… Deux ans de prison pour l'ancien sélectionneur de la Tunisie

Un tribunal tunisien a prononcé ce jeudi, par contumace, une peine d'un an de prison à l'encontre de Sami Trabelsi, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne, assortie d'une lourde amende.

Cette décision fait suite à des accusations liées à la législation douanière et aux opérations en devises étrangères, selon la radio tunisienne « Jawhara FM ».

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Tarabelsi a été renvoyé en jugement avec plusieurs autres personnes, et les amendes qui lui ont été infligées ont dépassé le demi-million de dinars tunisiens, pour avoir créé une société puis l'avoir fermée sans régler les dettes et les infractions financières qui lui étaient imputées, ce qui a valu à l'ancien sélectionneur de la Tunisie d'être accusé de corruption financière.

Rappelons que c'est l'entraîneur franco-tunisien Sabri Lamouchi qui dirige actuellement la sélection des « Aigles de Carthage », qui se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.