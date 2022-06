AC Milan : Zlatan Ibrahimovic se fait détruire par un ancien coéquipier

La star turque a eu des mots durs à l'égard de l'attaquant de 40 ans, avec qui il jouait lors de la saison 2020-2021.

Hakan Calhanoglu a critiqué son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic, qui, selon lui, a besoin d'être "le centre d'attention" à tout moment malgré son âge. Les deux hommes ont joué ensemble à l'AC Milan avant que le milieu de terrain turc ne signe pour le rival de l'AC Milan, l'Inter Milan à l'été 2021, et ils se disputent depuis que les Rossoneri ont remporté le titre de Serie A la saison dernière.

"Ibra n'a pas contribué au Scudetto cette saison"

Hakan Calhanoglu n'est pas impressionné par l'attitude de son ancien coéquipier, disant qu'il doit tout ramener à lui même quand il ne contribue pas sur le terrain. "Ibrahimovic est un homme de 40 ans, pas de 18, donc je ne ferais pas ce genre de choses à son âge", a-t-il déclaré à Tivibu Spor au sujet d'Ibrahimovic qui se moquait de lui après avoir remporté le Scudetto.

"Il aime juste être le centre d'attention. Il n'a pas contribué au Scudetto cette saison, il a à peine joué, mais il fera tout pour être au centre de l'attention de toute façon. D'ailleurs, c'est lui qui m'appelle toujours, qui me demande de sortir dîner ou de faire un tour en moto. Il a aussi écrit sur moi dans son livre", a ajouté l'international turc.

Ibrahimovic chambreur

"Il fallait bien qu'il écrive quelque chose, sinon ça aurait été des pages blanches. Il vaut mieux ne pas se déranger, honnêtement", a conclu Hakan Calhanoglu. La frustration de l'ailier de l'Inter Milan envers le légendaire attaquant suédois pourrait être causée par les célébrations du Scudetto de l'AC Milan après leur triomphe en Serie A cette saison.

La star turque avait déclaré que son transfert à l'Inter avait pour but de remporter le Scudetto, mais elle a vu son ancien club, l'AC Milan, remporter le titre. Par conséquent, l'international turc a à chaque fois été du mauvais côté de la ville de Milan lors des deux dernières saisons, voyant l'ennemi juré remporter le Scudetto sous ses yeux.

On a vu Zlatan Ibrahimovic se moquer de son ancien coéquipier alors que la foule scandait et agitait une poupée gonflable portant le maillot de l'international turc. Zlatan Ibrahimovic a rejoint l'AC Milan en 2019 après un passage au Los Angeles Galaxy, et s'est juré de ramener le géant italien au sommet de la Serie A.

Il a atteint cet objectif la saison dernière, même s'il a lutté contre les blessures, en terminant avec huit buts en 23 apparitions en Serie A. Zlatan Ibrahimovic était déjà présent lors du dernier titre remporté par l'AC Milan il y a un peu plus de dix ans et avait juré de ne pas prendre sa retraite avant d'avoir mené le club rossoneri au titre de champion.