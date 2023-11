AC Milan – PSG : Luis Enrique très serein

Luis Enrique s’est exprimé à quelques heures du choc entre l’AC Milan et le PSG, mardi soir en Ligue des Champions.

Le PSG sera aux prises avec l’AC Milan mardi soir lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Avant ce match, Luis Enrique a tenu à envoyer un message à ses joueurs. Le technicien espagnol se méfie de Milan.

Comme Pioli, ce sera difficile pour Luis Enrique

Peu avant sa conférence de presse, Luis Enrique s’est exprimé au micro de RMC Sport. L’entraîneur du Paris Saint-Germain admet que le match sera compliqué, comme l’a dit Stefano Pioli plus tôt. Il en a profité pour glisser un message à son équipe. « Ce sera difficile. On doit jouer de la même manière qu'au Parc des Princes et faire mieux que Milan », lance Luis Enrique.

Un match spécial

L’ancien sélectionneur de la Roja a également évoqué le plaisir de jouer à San Siro. Le stade mythique accueille l’un des matchs les plus excitants de cette saison en Ligue des Champions. « Ce sera un match spécial pour nous tous. C'est plaisant de venir dans ce stade historique. On ne joue que des matchs excitants dans cette Ligue des champions », se réjouit Luis Enrique.

Getty

Enrique fier de ses joueurs

Plus tard, en conférence de presse, Luis Enrique clame sa fierté par rapport à ses joueurs. « Je suis toujours content de l'attitude de mon équipe, dès le premier match. Je suis content de ce qu'on fait, même s'il y a des choses à améliorer. Les progrès sont évidents. L'équipe a cette volonté de lutter. C'est une caractéristique importante », déclare l’ancien coach du Barça. « Tous les joueurs s'améliorent sur différents aspects. Je serai heureux à la fin de la saison si tout le monde a progressé. Il faut attendre la fin de saison pour savoir ce qu'on aura bien fait. Comme entraîneur, je suis très satisfait de ce que je vois, de l'attitude de l'équipe, notre manière de jouer. Je suis très satisfait, mais il faut toujours s'améliorer », poursuit Luis Enrique.

« Le plus logique, c'est d'oublier le match aller »

Le technicien espagnol a également répondu à la question sur sa philosophie de jeu. Luis Enrique assure qu’il ne changera pas sa façon de jouer face à l’AC Milan. « Le plus logique, c'est d'oublier le match aller. Ce sera différent. On a une idée très claire de ce qu'on veut faire, avoir plus le ballon, se créer plus d'opportunités face à un adversaire difficile, qui a besoin de points dans ce groupe, comme toutes les équipes », ajoute-t-il. Pour le coach parisien, il reviendra à l’AC Milan de s’adapter au jeu de son équipe. « On étudie toujours comment joue l'adversaire, mais on a un objectif toujours très clair, c'est de faire notre match. L'objectif, c'est que ce soit eux qui s'adaptent à nous. On pense toujours à la même chose. Le but avec le ballon est très clair et lorsqu'on ne l'a pas, on veut le récupérer le plus rapidement possible », conclut Luis Enrique.