AC Milan : Papin est fan de Maignan, Giroud et Leao

L'ancien buteur de l'AC Milan a encensé trois joueurs des Rossonerri. Il considère que le portier français est le meilleur à son poste.

Troisième de Serie A et en tête de son groupe en Ligue des champions, l'AC Milan réalise un très bon début de saison et poursuit sur sa lancée du Scudetto remporté l'an dernier. L'AC Milan bénéficie de grands talents avec Rafael Leao en attaque, mais aussi avec Mike Maignan dans les buts. L'ancien lillois a passé un cap en Italie et fait désormais partie des meilleurs à son poste. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin a encensé Mike Maignan qu'il voit actuellement comme le numéro un à son poste.

"L'avenir appartient à Maignan"

"En ce moment, Mike Maignan est le meilleur gardien de but du monde. Il réalise toujours deux ou trois arrêts incroyables par match, et il ne commet jamais d'erreurs : il a la régularité des grands. Il était déjà fort à Lille, mais le passage à l'AC Milan lui a fait faire un saut de qualité. L'avenir lui appartient, y compris en équipe de France", a analysé Jean-Pierre Papin.

Milan AC : Dino Zoff impressionné par Mike Maignan

Un message envoyé à Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar ? Pas forcément. Mais l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de l'AC Milan est en revanche heureux du retour d'Olivir Giroud chez les Bleus. Jean-Pierre Papin a encensé son successeur du côté de Milan : "Plus le match est difficile, plus il a de chances de marquer. Deschamps a bien fait de le rappeler en équipe nationale. J'ai entendu dire qu'il s'est un peu plaint après le remplacement contre le Dinamo Zagreb car il aimerait jouer tout le temps".

"Plus la barre est haute, plus Giroud est décisif"

"C'est un signe merveilleux, il signifie désir, passion, faim : c'est le moteur qui lui permet d'être décisif même à 35 ans. Olivier vit de confiance, il sait ce qu'il peut donner et comment : plus la barre est haute, plus il devient décisif. Peut-il devenir un highlander comme Ibra ? Zlatan est un phénomène à étudier. Pour un avant-centre, il est aujourd'hui de plus en plus compliqué de tenir à un haut niveau lorsque l'âge avance. J'ai arrêté quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus tirer comme avant, quand je ne sautais plus plus haut que mes adversaires... Giroud doit se gérer intelligemment : il doit être conscient qu'il jouera moins et tourner cela en sa faveur. S'il n'en demande pas trop à son corps, il peut maintenir certains standards", a ajouté le Français.

Giroud, l’éternel revenant

Si Olivier Giroud est en grande forme depuis son arrivée à Milan, le meilleur joueur du club italien en ce début de saison, et c'était déjà le cas l'an dernier, n'est autre que son coéquipier en attaque : Rafael Leao. Courtisé cet été par les plus grands clubs européens, le Portugais est resté dans la capitale de la mode et est en discussions pour prolonger son contrat. Pour l'ancien buteur du Bayern Munich et de l'AC Milan, Rafael Leao ne doit pas changer d'air pour continuer à être aussi épanoui et efficace.

"Maldini a dit que s'il veut devenir encore plus fort, il doit rester ? Je suis d'accord avec Paolo. Leao regarde l'effectif de Chelsea et se demande : "Quelle place trouverais-je en tant que titulaire ?". A l'AC Milan, il est intouchable, il sait comment s'exprimer et il connaît parfaitement ses coéquipiers : rester et grandir chez les Rossoneri est le meilleur choix", a conclu Jean-Pierre Papin.