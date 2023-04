AC Milan : Olivier Giroud a prolongé jusqu'en 2024

Buteur lors de la qualification de l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions, Olivier Giroud a prolongé d'un an son contrat.

Olivier Giroud aura définitivement passé une très belle semaine. Mardi soir, il a contribué à la qualification de l'AC Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, une première depuis 16 ans lorsque l'équipe emmenée par Kakà avait soulevé la Coupe aux grandes oreilles. La soirée avait pourtant mal démarré pour l'international français, qui a raté un penalty à la 22è minute avant d'échouer de nouveau devant Alex Meret dans le jeu quelques minutes plus tard.

Giroud buteur et récompensé

Mais le champion du monde 2018 n'est pas du genre à abandonner facilement et sa 3è tentative fut la bonne. Profitant d'un superbe travail de Rafael Leao, le buteur de 36 ans ouvre le score, inscrivant ainsi son 5è but de la saison en Ligue des Champions. Ce but, le seul de la rencontre, a permis aux Rossoneri de valider leur qualification pour le dernier carré, avec en prime un arrêt de Mike Maignan sur penalty en fin de rencontre. Autant dire que les Français du Milan ont brillé lors de cette double confrontation.

Après une excellente première saison en Lombardie, lors de laquelle il a contribué à la conquête du titre en Série A, Giroud renforce encore sa cote de popularité parmi les fans de San Siro, qui ont scandé son nom à sa sortie. Mais aussi auprès de ses dirigeants. Alors que son contrat expirait en fin de saison, l'ancien joueur d'Arsenal a en effet prolongé d'un an son bail avec le club italien, avec qui il est désormais lié jusqu'en juin 2024.