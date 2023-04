Ligue des Champions : Olivier Giroud et Mike Maignan qualifient l'AC Milan en demi-finale

Ce mardi, l'AC Milan a obtenu le nul (1-1) sur la pelouse de Naples, lui permettant de se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions.

Pour la première fois de son histoire, le Stade Diego Armando Maradona accueillait ce mardi un quart de finale de Ligue des Champions. Porté par un public en fusion dès l'avant-match, le Napoli devait remonter un but après la défaite (1-0) sur la pelouse de l'AC Milan à l'aller.

Naples domine mais se fait surprendre

Et comme à San Siro, ce sont les Azzuri qui dominent dès le début de la rencontre et se procurent plusieurs occasions par Victor Osimhen, Mario Rui ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais une nouvelle fois, les hommes de Luciano Spalletti ne parviennent pas à concrétiser leurs opportunités et se font prendre en contre par la vitesse des offensifs milanais. C'est de cette façon qu'après 20 minutes de jeu, Rafael Leao obtient un penalty logique. Malheureusement pour les Milanais, Olivier Giroud perd son duel et voit Alex Meret repousser sa tentative, seulement le deuxième échec de sa carrière. (22è)



Ce penalty inverse le cours du jeu et les Rouge et Noir reprennent le contrôle de la rencontre. Peu avant la demi-heure de jeu, Giroud. se heurte de nouveau à Meret sur une tentative dans la surface. Le champion du monde 2018 trouve finalement la faille en toute fin de première période. Profitant d'un incroyable travail de Rafael Leao, qui remonte tout le côté gauche, l'international tricolore inscrit son 5ème but en Ligue des Champions cette saison, permettant à son équipe de compter deux buts d'avance au moment de rejoindre les vestiaires.

Maignan une nouvelle fois héroïque



En seconde période, Naples attaque fort mais peine à se créer de véritables occasions face à une défense milanaise bien organisée et un milieu qui imposent une intensité folle à leurs vis-à-vis. L'espoir renaît finalement à 10 minutes du terme lorsque l'arbitre accorde un penalty aux Napolitains suite à une main de Tomori dans sa surface. Khvicha Kvaratskhelia s'élance mais voit à son tour sa tentative repoussée par Mike Maignan, déjà héroïque lors du match aller et qui permet à Milan de conserver ses deux buts d'avance.

Naples finit finalement par trouver la faille par Victor Osimhen à la 93ème minute sur un service de Raspadori et pousse alors pour renverser la double confrontation. Mais le réveil est trop tardif. L'AC Milan se qualifie en demi-finale pour la première fois depuis son sacre en 2007, il y affrontera le vainqueur de la confrontation entre Benfica et l'Inter Milan.