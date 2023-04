Les statistiques de Napoli – AC Milan : Giroud bat ses records, Leão en mode Ibrahimovic

Le match Napoli – AC Milan a permis à Olivier Giroud et à Rafael Leão de soigner leurs statistiques.

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après le quart de finale retour entre le Napoli et l'AC Milan (1-1) et la qualification des Rossoneri.

L'AC Milan de retour dans le dernier carré

● L'AC Milan s'est qualifié pour les demi-finales d'une compétition européenne pour la première fois depuis 2006-2007 en Ligue des Champions (contre Manchester United), dernière saison où il a remporté la compétition (2-1 contre Liverpool en finale). Aucun club italien n'a plus souvent atteint les demi-finales de la compétition que l'AC Milan désormais (7).

● Naples est éliminé en quart de finale d'une compétition européenne pour la troisième fois de son histoire, n'ayant plus atteint un dernier carré depuis 2014/15 en Ligue Europa. Le club italien a même perdu ses 4 dernières rencontres à ce stade sur la scène européenne, une de plus que lors des 9 premières (4 succès, 2 nuls).

● L'AC Milan n'a perdu aucun de ses 6 derniers matches en Ligue des Champions (4 succès, 2 nuls), sa meilleure série dans la compétition depuis novembre 2005-avril 2006 (6 également).

● Naples a eu 73.5% de la possession du ballon face à l'AC Milan ce soir, plus haut total pour une équipe en Ligue des Champions en quarts de finale ou au-delà depuis le Bayern Munich en avril 2016 (73.8% contre l'Atlético de Madrid en demies). C'est également un record de possession pour le club italien dans un match de C1.

● L'AC Milan a subi 23 tirs face à Naples ce soir, égalant son plus haut total dans un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004), après mars 2006 face au Bayern Munich en huitièmes de finale.

● Deux penalties ont été tentés dans un match de Ligue des Champions sans qu'aucun ne soit marqué ce soir entre Naples et l'AC Milan, une première depuis mai 2016 (Bayern-Atlético en demi-finale, un penalty stoppé de chaque côté). De son côté, Naples est devenue l'équipe ayant obtenu le plus de penalty sur une saison dans la compétition (8) depuis qu'Opta l'analyse (2003-2004).

Giroud réalise sa meilleure saison en Ligue des champions

● L'AC Milan a échoué à marquer son premier penalty en Ligue des Champions depuis mars 2006 (Andriy Shevchenko contre le Bayern Munich). Son attaquant, Olivier Giroud, a même manqué son premier penalty en club + sélection toutes compétitions confondues depuis septembre 2012 (avec Arsenal face à Coventry City en Coupe de la Ligue anglaise).

● Olivier Giroud est impliqué sur 7 buts désormais en Ligue des Champions 2022-2023 (5 buts, 2 passes décisives), établissant un nouveau record personnel (6 en 2020-2021 avec Chelsea et en 2012-2013 avec Arsenal). L'attaquant est devenu le quatrième joueur le plus âgé (36 ans et 200 jours) à marquer en phase à élimination directe de C1, 2 des 4 joueurs évoluant alors à l'AC Milan (avec Paolo Maldini en finale en 2005 à 36 ans et 333 jours).

● Victor Osimhen a inscrit son 5e but en Ligue des Champions cette saison, seul Dries Mertens a fait mieux avec Naples sur un même exercice dans la compétition (6 en 2019-2020). L'attaquant a marqué 4 buts en 3 matches à élimination directe de LdC, soit un de plus que lors de ses 8 premiers matches de C1 en poules.

● Passeur décisif, Rafael Leão a été impliqué sur son premier but dans un match à élimination directe de Ligue des Champions, délivrant sa 3e passe décisive de la saison dans la compétition. Il est le premier joueur de l'AC Milan à compter autant de passes décisives sur une saison en C1 depuis Zlatan Ibrahimovic en 2011-2012 (4).