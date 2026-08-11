Abdallah El Said envisage une décision choc : son agent dévoile les coulisses de la crise

Mohamed Abdel Hady, l'agent d'Abdallah El Said, joueur du Zamalek, a dévoilé les coulisses de la crise actuelle entre les deux parties.

El Said a demandé la résiliation à l'amiable de son contrat avec le Zamalek, ainsi que l'échelonnement de ses arriérés financiers, une requête acceptée par le conseil d'administration du club.

Abdel Hady a déclaré sur son compte Facebook : « Abdallah El Said a officiellement demandé de mettre fin à son contrat avec le club du Zamalek, en raison de ce qu'il considère comme un mauvais traitement de la part du conseil d'administration du club, que ce soit sur le plan moral ou médiatique. »

Il a poursuivi : « Le joueur estime qu'il y a un manque de reconnaissance pour ce qu'il a apporté, en plus d'une orientation de l'opinion publique dans des directions qui ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe, ce qui l'a poussé à envisager sérieusement de mettre fin à son parcours avec le Zamalek. »

Il a ajouté : « Quant aux informations qui circulent sur son départ pour signer avec un autre club, ces informations sont, comme d'autres, destinées à ternir son image auprès des supporters, elles sont sans fondement et aucune rencontre ni négociation n'a eu lieu avec un club, que ce soit en Égypte ou à l'étranger. »

L'agent a conclu : « Abdallah El Said étudie également actuellement la décision de mettre définitivement fin à sa carrière footballistique par la porte du club du Zamalek. »