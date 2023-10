A quelle heure exacte et sur quelle chaîne sera divulgué le Ballon d'Or 2023 ?

Ce lundi soir, le vainqueur de la 67e édition du Ballon d’Or sera connu. Les dernières news ici.

Vainqueur de la dernière édition du Ballon d’Or France Football, Karim Benzema sera détrôné ce soir du lundi 30 octobre 2023. La cérémonie de distinction a lieu ce soir en France. Tout savoir sur l’heure, le lieu et la chaîne de diffusion de ladite cérémonie.

Les favoris pour le Ballon d’Or 2023

Depuis début du mois de septembre, les 30 nominés pour le prix du Ballon d’Or sont connus du grand public sportif. Si tous ces joueurs ont réalisé une saison sportive (2022-2023) satisfaisante prétendant de soulever ce prestigieux trophée individuel, d’autres noms sont plus méritants. Mais un classement final du podium s’annonce très difficile vu les performances des candidats sérieux.

De tous les trente (30) noms, seul un quintuple retient les attentions depuis peu. Ceux-ci ont réalisé une campagne sportive individuellement et collectivement satisfaisante pour prétendre à ce titre, dont Lionel Messi en est le maître pour l’avoir remporté à sept reprises. Parmi les favoris pour ce trophée, se trouve le nom du capitaine argentin que nous venions d’évoquer. Lionel Messi, vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar, de la Ligue 1 et du Trophée des champions, est vu comme le potentiel vainqueur du Ballon d’Or. L’ancien du Paris Saint-Germain a fini la saison avec 42 buts et 26 passes décisives.

De l’autre côté, Erling Haaland, auteur de 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City, est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or 2023. Aussi, Kylian Mbappé, finaliste de la dernière Coupe du Monde avec l’Equipe de France, est également cité comme un sérieux candidat. Celui qui a inscrit 55 buts et délivré 14 passes décisives la saison dernière, a quand-même d’autres joueurs, qui lui font peur d’avoir une place sur le podium.

Kevin De Bruyne (10 buts, 32 passes décisives), qui a remporté la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup avec Manchester City ainsi que Rodri (04 buts et 8 passes décisives en club et sélection), et qui a également réalisé le triplé avec les Citizens, sont également des prétendants pour être sur le podium.

Où, quand, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie ?

La 67e édition de la cérémonie du Ballon d’Or France Football aura lieu ce soir du lundi 30 octobre 2023. Ladite cérémonie aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. La présentation de l'événement sera assurée par Didier Drogba et Sandy Heribert comme cela a été le cas l’année dernière.

La cérémonie du Ballon d'Or 2023 est à suivre en direct et en intégralité sur la chaine L'Équipe, ce lundi à partir de 20h30. A l’occasion, les vainqueurs des prix de 2023, y compris le Ballon d'Or féminin, le Trophée Kopa, le Trophée Yachine, le Trophée Gerd Müller, le Prix Socrates et le Club de l'année seront également connus. Mais le nom du grand vainqueur du Ballon d'Or 2023 sera connu à 22h30.

Horaires de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 :

17h15 à 19h : Cérémonie de la révélation du classement de 30 à 11 pour le Ballon d'Or masculin.

19h05 à 20h30 : Apparition des premières stars et personnalités sur le tapis rouge, marquant le début de la soirée.

A partir de 20h45 : Début de la cérémonie

22h30 : Dévoilement du nom du vainqueur du Ballon d’Or 2023.