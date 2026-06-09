À la veille de la Coupe du monde, Summerville surprend avec une confidence inattendue

Crysencio Summerville vise l’excellence, comme le dévoile une longue interview accordée à Voetbal International. L’ailier, actuellement en stage avec l’équipe nationale néerlandaise en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, y révèle qu’il s’est adjoint les services d’un chef cuisinier.

Interrogé sur ce qu’il appelle désormais le « Team Summerville », l’attaquant sourit : « Ha, Team Summerville, excellent terme, je le garde. Je collabore effectivement avec des spécialistes de plusieurs domaines », confirme l’ailier rapide de la sélection néerlandaise.

L’attaquant de West Ham United, club fraîchement relégué, met ensuite les points sur les i : « J’ai mon propre kinésithérapeute, des conseillers en gestion, une équipe de communication, un chef cuisinier. Toutes ces personnes veillent à ce que je puisse me concentrer pleinement sur le football et que je sois préparé de manière optimale. »

L’attaquant ne voit rien d’étonnant à s’adjoindre les services d’un expert de la nutrition. « L’alimentation est cruciale pour un sportif de haut niveau. Dès mon arrivée à West Ham, je l’ai recruté. Trois jours par semaine, il officie dans ma cuisine. Après les matchs, il prépare des repas de récupération et des shakes protéinés. »

Le menu est adapté en permanence aux besoins de son organisme. « Je veux saisir toutes les occasions qui peuvent m’aider à devenir un joueur toujours meilleur », assure l’international néerlandais, combatif et ambitieux.

« À Leeds United, j’avais déjà un analyste vidéo. À West Ham, je m’appuie sur les spécialistes du club. Je veux progresser sur tous les plans », explique l’attaquant néerlandais basé en Angleterre.

Titularisé lors des récents matchs amicaux contre l’Algérie et l’Ouzbékistan, il devrait logiquement débuter dimanche face au Japon, premier adversaire des Néerlandais dans la phase de groupes de la Coupe du monde.