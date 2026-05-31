À la veille de la Coupe du monde, le Cap-Vert crée une sensation retentissante

Le Cap-Vert a impressionné dimanche soir à la veille de sa première Coupe du monde. En match amical disputé à Lisbonne, ce novice africain a dominé la Serbie 3-0. Laros Duarte, né à Rotterdam et aujourd’hui au Puskás hongrois, a été décisif : un but, une passe décisive.

Outre Duarte, Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), l’ancien attaquant du MVV Dailon Livramento ainsi que Sydny Lopes Cabral, formé aux jeunes de Feyenoord et du FC Twente, ont également participé à la rencontre pour le Cap-Vert. Deroy Duarte, passé par le Sparta Rotterdam, fait bien partie de la sélection mondiale mais n’était pas sur la feuille de match. Garry Rodrigues (ex-ADO La Haye) est resté sur le banc.

Les bookmakers plaçaient pourtant la Serbie en favorite avant le coup d’envoi, mais le Cap-Vert a immédiatement pris les commandes. Dès la 11^e minute, Kevin Pina a repris un centre de Ryan Mendes pour ouvrir le score et offrir l’avantage aux « Blue Sharks » (1-0). Les Serbes ont ensuite dominé la possession, sans toutefois se montrer réellement dangereux.

Les Serbes ont tenté de forcer l’égalisation avant la mi-temps, mais n’ont pas réussi à mettre sérieusement à l’épreuve le gardien Vozinha. Le Cap-Vert a parfaitement maintenu son organisation et est rentré aux vestiaires avec une avance méritée.

Après la pause, le sélectionneur Bubista lance plusieurs remplaçants, dont Duarte, Gilson Tavares et Hélio Varela. Ces choix s’avèrent payants.

Peu avant l’heure de jeu, Duarte a doublé la mise en concluant un travail préparatoire de Varela (2-0).

Quatre minutes plus tard, il adressait un centre à ras de terre que Gilson Tavares, à bout portant, convertissait en un 3-0 assassinait définitivement les espoirs serbes.

Les Balkans n’ont jamais réussi à répondre à l’énergie des Insulaires, et ce même dans le dernier quart d’heure. Les occasions franches ont été rares pour les Serbes, contraints de regarder leur adversaire mener la rencontre de main de maître jusqu’au bout.

La Serbie, elle, voit sa saison s’achever et ses joueurs partir en vacances. Le Cap-Vert, de son côté, peut désormais se consacrer à ses débuts historiques en Coupe du monde. Les Blue Sharks entameront leur aventure le 15 juin face à l’Espagne, puis affronteront l’Uruguay et l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes.