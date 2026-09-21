Il existe un consensus dans les émissions radiophoniques, concernant la situation du Real Madrid cette saison, selon lequel les joueurs ne courent pas et ne fournissent pas les efforts nécessaires, surtout après la défaite dans le derby face à l'Atlético sur le score de 1-2.

Après avoir disputé 7 journées de Liga, le club madrilène entame la trêve internationale à la quatrième place, avec un retard de 6 points sur le leader Barcelone, qui réalise un début de saison très solide.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que tous les avis exprimés lors de l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cope » se sont accordés pour pointer du doigt les joueurs du Real, considérés comme responsables de la situation actuelle.

Le journaliste espagnol Manolo Lama a déclaré : « Ni avec Carlo Ancelotti, ni avec Xabi Alonso, ni avec Álvaro Arbeloa. Les joueurs continuent de ne pas fournir d'efforts et de ne pas faire preuve de solidarité entre eux. »

Il a ajouté : « Si l'Atlético Madrid commence à faire circuler le ballon, notamment entre les deux défenseurs centraux et le gardien de but, le Real Madrid n'allait pas monter pour le presser. »

Lama a précisé au sujet du club madrilène : « Il attendait, il ne voulait même pas monter pour l'affronter. »

De son côté, le journaliste Paco González a déclaré : « Le Real Madrid actuel ne dispose pas des joueurs nécessaires pour jouer, à l'exception de Güler. Qui peut mener une attaque collective organisée au Real avec cette composition actuelle ? Tchouaméni, Bellingham, mais pour le reste, tout ce qu'ils proposent se résume à des actions individuelles. »

Il a insisté : « Le Real Madrid obtient une note de 10 sur le plan physique quand on les regarde ; physiquement, ils peuvent battre n'importe qui, mais pour jouer au football, il n'y a que Güler. »

Il a ajouté : « Konaté et Dumfries n'ont pas une bonne capacité à ressortir le ballon par l'arrière. C'est un problème considérable lié au style de jeu et aux joueurs. »

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