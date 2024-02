A-Hilal vise le meilleur joueur de Manchester United

Bruno Fernandes aurait refusé une offre massive d'Al-Hilal en janvier et le club tentera à nouveau sa chance cet été.

Le média portugais Record rapporte que le capitaine des Red Devils a reçu une offre astronomique de la part de la Pro League saoudienne, mais que le milieu de terrain portugais a "répondu négativement" à l'offre. Ayant rejoint Manchester United pour un montant estimé à 68 millions de livres (85,9 millions de dollars) en janvier 2020, le meneur de jeu portugais estime qu'il a encore beaucoup à accomplir au sein du club. Malgré la réfutation de Fernandes par Al-Hilal, leur intérêt n'a pas diminué et ils ont l'intention de faire une nouvelle approche cet été.

Au cours des 12 derniers mois, Al-Hilal a déjà recruté plusieurs footballeurs célèbres d'équipes européennes. L'équipe comprend Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Neymar et Aleksandar Mitrovic. Grâce aux investissements réalisés au cours de l'été, le club est désormais en tête de la première division saoudienne avec sept points d'avance sur le deuxième, Al-Nassr.

Fernandes a disputé 215 matches avec les Red Devils, inscrivant 71 buts et délivrant 60 passes décisives. Mais la victoire de Man United en Carabao Cup la saison dernière reste son seul trophée en quatre ans au club. À neuf points du quatuor de tête de la Premier League, l'équipe de Ten Hag occupe désormais la huitième place.

Le Portugais reste attaché à Ten Hag et à Manchester United. Les Red Devils affronteront West Ham à Old Trafford plus tard dans la journée et tenteront de rattraper les six premiers de la saison.