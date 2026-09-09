Chelsea a signé une victoire spectaculaire face à son hôte Leeds United sur le score de 6-3, ce mercredi, au troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, au terme d'une rencontre marquée par de nombreux rebondissements au score sur la pelouse de Stamford Bridge.

Leeds a ouvert le score à la 23e minute par l'intermédiaire de Tarik Muharemovic, avant que Brenden Aaronson ne double l'avance des visiteurs à la 48e minute, plaçant Chelsea — qui avait débuté la rencontre avec une composition largement remaniée en faveur des remplaçants — devant une tâche difficile en début de seconde période.

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Mais la réponse des Blues n'a pas tardé, les changements opérés par l'entraîneur Xabi Alonso en début de seconde période portant leurs fruits, lorsqu'il a fait entrer Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer et Pedro Neto.

Palmer a réduit l'écart sur un penalty à la 53e minute, avant que le même joueur ne revienne, deux minutes plus tard seulement, pour inscrire le but de l'égalisation (2-2). Le retournement de situation s'est achevé à la 60e minute, lorsque Pedro Neto a marqué le troisième but de Chelsea, avant que Danny Welbeck n'ajoute le quatrième à la 65e minute.

Les visiteurs n'ont pas longtemps savouré le but qui réduisait l'écart (4-3), inscrit par Dominic Calvert-Lewin, Valentin Barco portant de nouveau l'écart à deux buts à la 80e minute en marquant le cinquième but des Blues, avant que Danny Welbeck ne complète le sextuplé à la 90e+4, signant son deuxième but de la rencontre.

Chelsea avait atteint le troisième tour de la Coupe de la Ligue après sa victoire sur Luton Town (2-0), tandis que Leeds s'était qualifié pour ce même tour grâce à son succès sur Nottingham Forest sur le même score.

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