8 mois sans salaire… Aliou Cissé annonce son départ de la sélection libyenne

Le Sénégalais Aliou Cissé, sélectionneur de la Libye, a annoncé son départ de la tête de l’équipe, tandis que des rapports de presse ont révélé la raison.

Cissé, 50 ans, avait pris en charge la sélection libyenne en mars 2025 avec un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation d’une troisième année, mais il n’a pas mené sa mission à terme et a annoncé, ce mercredi, la résiliation de son contrat.

L’entraîneur, vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, a écrit sur son compte Instagram : « Le mois de mars dernier a été exceptionnel pour moi, car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe libyenne. Ce fut une aventure très riche sur les plans professionnel et personnel, et je ne pouvais pas partir sans vous adresser quelques mots du cœur. »

Il a ajouté : « Au staff technique et aux joueurs : malgré les difficultés que nous avons rencontrées, je suis fier du travail accompli ensemble et des résultats obtenus. Je crois énormément en cette équipe et je n’ai aucun doute que vous poursuivrez vos efforts pour la faire avancer. »

Cissé a poursuivi : « Aux supporters libyens : je tiens à vous remercier pour l’accueil chaleureux dont vous m’avez entouré, ainsi que pour votre enthousiasme et votre soutien sans limite. Je ne vous oublierai jamais, et je sais que les Chevaliers de la Méditerranée pourront toujours compter sur vous. Je vous souhaite plein succès pour la suite. »

Cissé a dirigé la sélection libyenne lors de 10 matches : 3 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites.

De son côté, le site « Foot Africa » a révélé que Cissé avait travaillé pendant 8 mois sans percevoir de salaire, en raison d’une crise financière que traverse la Fédération libyenne de football.

Le réseau « Ghana Soccer » a indiqué que l’entraîneur avait été confronté à d’importants retards dans le versement de ses dus financiers tout au long de sa période de travail.

Bien que des rapports aient indiqué au début du mois d’avril que la Fédération libyenne avait récemment réglé une grande partie de ces arriérés, le réseau a confirmé qu’au moins un mois de salaire restait impayé au moment de sa démission.

À lire aussi :

Vidéo : visite sous tension… Motsepe arrive au Sénégal 22 jours après la décision controversée

CAN U17 : le Maroc et l’Égypte dans le même groupe

Un avis arbitral choque Arbeloa… le défenseur du Bayern méritait-il un carton rouge après l’action de Mbappé ?

5 raisons… pourquoi le Bayern a-t-il remporté la première manche du sommet européen contre le Real ?