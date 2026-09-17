Tous les regards seront tournés dimanche prochain vers le stade Wanda Metropolitano, théâtre du derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, un choc explosif du Championnat d'Espagne.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le match verra un affrontement très attendu entre l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, et le Portugais José Mourinho, directeur technique du Real Madrid, en dehors des lignes.

La vérité, c'est que bien que tous deux aient été au sommet pendant de nombreuses années, ils ne se sont plus affrontés depuis 2014, lorsque le Portugais entraînait Chelsea et que l'Argentin l'a battu en demi-finale de la Ligue des champions avant d'atteindre la grande finale à Lisbonne, qu'il a perdue face au Real Madrid après prolongation.

Depuis, Mourinho a pris en main cinq clubs (Manchester United, Tottenham, la Roma, Fenerbahçe et Benfica) et n'a plus jamais retrouvé Simeone, qui, lui, est bien sûr resté à l'Atlético Madrid.

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Ainsi, même si cela peut paraître surprenant au premier abord, les deux entraîneurs ne se sont affrontés que 6 fois, l'entraîneur portugais ayant remporté trois victoires (toutes avec le Real Madrid), concédé un nul et perdu deux rencontres.

Le plus célèbre de ces matches fut bien sûr la finale de la Coupe du Roi remportée par l'Atlético Madrid au stade Santiago Bernabéu en 2013, la dernière année de Mourinho avec le Real Madrid lors de la période précédente, qui a marqué la fin de 14 ans sans victoire pour l'Atlético dans les derbys.

Treize ans après cette finale de Coupe et douze ans après leur dernière confrontation, José Mourinho et Simeone se retrouveront au stade Wanda Metropolitano pour leur premier affrontement de l'année.

Et il s'agit de l'un des deux seuls matches garantis, le match retour au stade Santiago Bernabéu étant toujours prévu en mars.

Mais le football est imprévisible, et avec le retour de Mourinho à la tête du Real Madrid, les probabilités d'une confrontation tant attendue augmentent, puisqu'ils pourraient se croiser en Coupe du Roi d'Espagne, en Supercoupe d'Espagne et en Ligue des champions.