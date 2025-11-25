38 pilules par jour, le gros problème de Patrice Evra

La légende de Manchester United s'est confiée sur des années passées à masquer la douleur, se sentant rarement en pleine forme, et souhaite désormais alerter la nouvelle génération après avoir investi dans une alternative 100 % naturelle.

Evra révèle ses problèmes avec les analgésiques et promeut des compléments alimentaires naturels.

Evra a levé le voile sur la gestion de la douleur extrême qu'il a subie durant sa carrière professionnelle, détaillant un régime qui, à un moment donné, impliquait la prise de 38 comprimés par jour. L'ancien latéral gauche de Manchester United et de l'équipe de France a admis que les contraintes physiques constantes du football de haut niveau l'ont contraint à dépendre fortement des analgésiques pour terminer les matchs, même s'il ne s'est senti vraiment à 100 % de ses capacités que très rarement. Cette révélation intervient alors qu'il annonce son nouveau rôle d'investisseur et d'ambassadeur pour KURK, un complément anti-inflammatoire naturel qui, selon lui, pourrait aider les jeunes joueurs à éviter le même cercle vicieux.

Evra a expliqué que l'usure accumulée pendant près de vingt ans au plus haut niveau ne lui laissait d'autre choix que de continuer à jouer malgré les blessures. Il a décrit les analgésiques comme une composante essentielle de son métier, auxquels il avait recours même en cas de souffrance physique, car les exigences du football d'élite ne lui permettaient pas de se reposer correctement. Son engagement en faveur de méthodes naturelles de gestion de la douleur témoigne de sa volonté de promouvoir des solutions plus saines et durables, après avoir constaté les effets néfastes de la surconsommation de médicaments dans ce sport.

L'ancien défenseur de 44 ans considère désormais sa santé comme une priorité et espère que son témoignage mettra en lumière un problème qui touche de nombreux professionnels. Ses propos font suite à une inquiétude croissante dans le milieu du football, après que plusieurs joueurs ont publiquement évoqué leur dépendance aux analgésiques et leurs effets secondaires à long terme.

« Je prenais 38 comprimés par jour », a confié Evra en annonçant son investissement personnel dans KURK, ainsi que son rôle d'ambassadeur de la marque. « J'ai peut-être joué plus de 700 matchs professionnels, et quand on me demande : "Combien de matchs avez-vous joués en vous sentant à 100 % de vos capacités ?", je dirais probablement cinq. Tout au long de ma carrière, j'ai constamment eu recours aux antidouleurs – ça faisait partie du métier. »

« À ce niveau, même blessé, on n'a parfois pas le choix, il faut jouer. Et la solution de facilité ? Prendre des antidouleurs. » Depuis sa retraite, Evra a confié que l'ancien défenseur considère que son meilleur investissement est « d'investir dans son corps ».