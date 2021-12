32es de Coupe de France : tous les résultats du jour

Chaque année, la Coupe de France réserve son lot de surprises et de belles histoires. Et cette édition 2021 ne fera pas exception. Ce dimanche, 16 rencontres ont été jouées par professionnels et amateurs, pour le compte des 32es de finale de la compétition.



L'OM et Monaco passent, Metz éliminé par une N2



En début de journée, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco se sont respectivement imposés face au Cannet-Rocheville (N3) et au Red Star (N). Hiérarchie respectée. Il en a été de même pour l'AS Saint-Etienne, victorieuse contre La Duchère (N2) pour le premier match de Pascal Dupraz sur son banc. Opposé à une modeste formation de R1, Bordeaux n'a fait aucun cadeau aux Jumeaux de Mzouasia (10-0). Surtout, et c'est la belle histoire du jour, Metz a été éliminé aux tirs aux buts à Bergerac, pensionnaire de N2. La magie de la coupe !



Tous les résultats du jour :



Montauban (R2) 1-2 La Roche VF (N3)

Chauvigny (N3) 2-1 Chartres Football (N2)

Bordeaux (L1) 10-0 Jumeaux de Mzouasia (R1)

Cholet (N1) 0-1 Nice (L1)



Andrézieux (N2) 0-1 Montpellier (L1)

Reims Sainte-Anne (R1) 0-1 Reims (L1)

Linas-Montlhéry (N3) 2-0 Angers (L1)

Wasquehal (N3) 0-4 Vannes (N2)



Stade Poitevin (N3) 0-1 Lens

Red Star (N) 0-2 Monaco

Lyon-la-Duchère (N2) 0-1 Saint-Étienne

Cannet-Rocheville (N3) 1-4 OM



Bergerac (N2) 0-0 Metz (4-5 tab)

Dinan-Légon (N3) 0-0 Brest (12-13 tab)

Feignies-Aulnoye (N3) 0-3 Paris Saint-Germain