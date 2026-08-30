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JuventusGetty Images

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13 : une arme habituelle sauve la Juventus face à Parme

L. Spalletti
T. Koopmeiners
N. Gonzalez
Italie
Pays-Bas
Argentine

Une rivalité en marge avec l'Inter

La Juventus a démontré la force de son banc de touche, comme l'ont confirmé le duo formé de Nicolas Gonzalez et Teun Koopmeiners, que l'entraîneur Luciano Spalletti a lancés dans le jeu en seconde période de la rencontre face à Parme, samedi soir, lors de la deuxième journée du championnat d'Italie.

Le club à la tunique blanc et noir n'était pas parvenu à faire trembler les filets tout au long de la première période, ce qui a poussé Spalletti à recourir à son banc de touche : Nicolas Gonzalez a inscrit le premier but à la 62e minute, puis l'autre remplaçant, Teun Koopmeiners, a ajouté le second but à la 88e minute, quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

Le réseau Opta a souligné que l'impact des remplaçants de la Juventus n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de l'équipe qui tire le plus profit de ses remplaçants, lesquels ont marqué 13 buts depuis le début de la saison dernière.

Aucune équipe du championnat d'Italie n'a inscrit plus de buts que ce total, précisant que la Vieille Dame est à égalité avec l'Inter avec le même nombre.

La Juventus avait entamé la saison par une victoire sur Frosinone sur le score d'un but à zéro, tandis que Parme reste sans le moindre point après avoir également perdu lors de la première journée face à Cagliari sur le score de 1-0.

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