Manchester United se prépare à un grand nettoyage qui pourrait voir jusqu'à 13 joueurs quitter le club au cours des prochaines périodes de transfert.

Erik ten Hag cherche à renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, afin de faire de Manchester United un véritable prétendant au titre en Premier League. Pour ce faire, il devra se débarrasser de beaucoup de bois mort et le Manchester Evening News rapporte qu'il y a beaucoup de candidats en lice pour être débarrassés.

Le gardien Tom Heaton, les défenseurs centraux Jonny Evans et Victor Lindelof ainsi que les latéraux Brandon Williams et Alvaro Fernandez, prêtés respectivement à Ipswich et Gérone, pourraient tous quitter le club gratuitement à la fin de la saison. United a la possibilité de prolonger les contrats de Lindelof, Williams et Fernandez, mais pourrait décider de les laisser partir.

Au milieu de terrain, l'équipe pourrait décider de laisser partir Scott McTominay, qu'elle était disposée à vendre l'été dernier, tandis que Christian Eriksen et Casemiro pourraient être autorisés à partir si des offres se présentent pour eux. De plus, les Red Devils pourraient refuser de rendre permanent le prêt de Sofyan Amrabat.

United tentera de se débarrasser de Donny van de Beek et de Jadon Sancho en janvier, tandis qu'Anthony Martial sera autorisé à partir à la fin de la saison.

Shola Shoretire, 19 ans, diplômé de l'Académie, pourrait également être autorisé à partir, n'ayant pas réussi à s'imposer dans l'équipe senior malgré quelques apparitions lors de la campagne 2021-22.

Ten Hag a permis à United de terminer à la troisième place de la Premier League lors de sa première saison à la tête de l'équipe. Cependant, le club a connu un début de saison difficile, se retrouvant à la sixième place après 12 journées. Ils risquent également d'être éliminés de la Ligue des champions à deux journées de la fin. Jusqu'à présent, United a été miné par les blessures, mais l'entraîneur et ses joueurs ont essuyé de vives critiques pour leurs performances et leurs résultats.