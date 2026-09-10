Un rapport de presse a affirmé, ce jeudi, que Lamine Yamal, la star du Barça, a commencé à marcher sur les traces de l'ancienne légende du club, Lionel Messi.

Âgé de 19 ans, le joueur a porté le brassard de capitaine du Barça lors du match face à Feyenoord (5-1) en Ligue des champions, mercredi. Cet événement représente un tournant, puisqu'il renforce le statut de cette star qui jouit d'une popularité mondiale grâce à ses qualités individuelles.

Par ailleurs, Lamine Yamal a inscrit hier son premier but sur coup franc direct avec le Barça.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que, jusqu'à hier soir, Lamine Yamal avait tiré sept coups francs avec le Barça au cours des trois dernières saisons. L'un d'eux, contre Gérone lors de la saison 2024-2025, avait donné un but. Mais le rapport de match l'avait attribué à Krejci comme un but contre son camp. Ainsi, son but en pleine lucarne d'hier est son premier but sur coup franc avec le Barça.

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Il a dédié ce but à Raphinha, le tireur de coups francs habituel de l'équipe, qui avait dit hier à Lamine Yamal qu'il marquerait un but lorsqu'il l'avait vu quelque peu abattu.

Lionel Messi a mis des années à devenir un spécialiste des tirs pour le Barça, et il a finalement inscrit 50 coups francs pour le club. Aujourd'hui, Lamine Yamal a ouvert son compteur, et il ambitionne bien sûr d'atteindre le total de la légende argentine.