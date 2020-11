Équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll : "Gouiri et Odsonne Édouard peuvent jouer ensemble"

Le sélectionneur des Espoirs n'exclut pas la possibilité d'aligner les attaquants Amine Gouiri et Odsonne Édouard ensemble sur le terrain.

L'équipe de Espoirs se prépare à affronter le Liechtenstein et la , dans le cadre des éliminatoires pour le championnat d'Europe 2021. Ils chercheront à valider leur qualification, et essayeront de terminer devant la Suisse, en tête du groupe.

Vous pouvez finir le travail sur ce rassemblement en vous qualifiant pour l'Euro. Qu'attendez-vous exactement ?

Sylvain Ripoll : C'est un rassemblement important. On aura un double objectif, à la fois gagner au Liechtenstein pour valider notre qualification et aborder ce match contre la Suisse en ayant la possibilité de finir premier. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Il faudra d'abord gagner au Liechtenstein pour espérer disputer ce deuxième match en ayant la possibilité de passer devant.

Cette première place est-elle vraiment importante pour vous ?

Bien évidemment. On veut avoir un parcours idéal pour se qualifier pour ce championnat d'Europe dans les meilleures conditions. Cela donnerait beaucoup d'ondes positives pour pouvoir se retrouver au mois de mars dans les meilleures conditions.

"Guendouzi et Reine-Adélaïde peuvent assumer le rôle de capitaine"

Amine Gouiri est dans une situation bien différente de celle qu'il avait à . Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'appeler depuis le début ?

Les situations évoluent et c'est vrai qu'Amine était dans une situation complètement différente de celle d'aujourd'hui avec Nice. Mais on connaît les qualités d'Amine, il les a toujours eues. Très vite avec les Espoirs il a été performant et dans l'état d'esprit que je souhaite mettre en place.

Y'a-t-il une hiérarchie claire entre lui et Odsonne Edouard ?

N'oubliez pas qu'ils peuvent jouer ensemble. Ce sont deux profils complémentaires. Amine, par son début de saison avec Nice, nous montre qu'il peut être très à l'aise à gauche. Il peut apporter sa polyvalence.

C'est la première d'Adrien Truffert. Pourquoi l'avoir retenu et peut-il lui aussi apporter à ce groupe par sa polyvalence ?

Au-delà de sa polyvalence, c'est un garçon qui présente des qualités intéressantes. À chaque fois qu'il a été sur le terrain, ses qualités m'ont plu. Il a une patte gauche très intéressante dans les sorties de balle. Il est capable d'apporter sur le plan offensif également. Ce sont des qualités que j'ai retenu et qui font qu'il est là pour ce rassemblement.

Pourquoi ne pas avoir remplacé Houssem Aouar ?

J'ai estimé que les postes étaient déjà doublés au milieu. Dès le départ je savais que si on avait un problème dans ce secteur, j'avais les joueurs capables de répondre à cette absence.

Jeff Reine Adélaïde avait le brassard au début de la campagne de qualification. Est-il toujours le capitaine n°1 ?

Dans une équipe, plusieurs joueurs ont la capacité d'avoir le brassard et de l'assumer. Il l'avait au départ, Matteo l'a pris. Ce sont deux joueurs capables d'assumer ce rôle.

"Impressionnant de voir la qualité de notre réservoir en défense centrale"

Que pensez-vous des premiers pas de Wesley Fofana en avec Leicester ?

On voit le niveau de ses prestations. Il a beaucoup joué depuis trois semaines, un mois. Il a un petit probème au genou qu'on va évaluer et on prendra la décision la plus raisonnable, mais la qualité des performances de Wesley séduit évidemment.

Jules Koundé vous impressionne aussi à Séville ?

Ce qui impressionne, c'est la régularité de ses prestations. Il a pris beaucoup de place là-bas. Après quelques jours avec le Covid, il a été titulaire notamment contre Rennes en et il a été performant immédiatement. Jules est dans une dynamique très, très intéressante.

L'équipe de France a-t-il le meilleur réservoir du monde en défense ?

Je ne suis pas loin de le penser. Je ne vois pas tout ce qui se fait ailleurs, mais c'est impressionnant de voir la qualité de notre réservoir en défense centrale. Il y a énormément de joueurs titulaires à leur poste dans leur club. Ils sont nombreux à mériter d'être en équipe de France Espoirs, mais on est limité par le nombre.