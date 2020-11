Equipe de France Espoirs : Lihadji remplace Ikoné

L’attaquant lillois est remplacé par son coéquipier dont c'est la première convocation avec les Bleuets.

L’équipe de Espoirs est victime de nombreux forfaits avant d’affronter le Liechtenstein (le 12 novembre à Vaduz) et la (le 16 novembre à ) lors de leurs deux derniers matches des éliminatoires de l’Euro 2021.

Après le forfait de Dayot Upamecano puis celui de Rayan Aït-Nouri (remplacé par Nicolas Cozza), c’est au tour de Jonathan Ikoné de renoncer aux matches des Bleuets.

Dimanche, lors du match entre Brest et , l’attaquant des Dogues avait cédé sa place dès la pause à Isaac Lihadji qui s’est ensuite mis en évidence avec une passe décisive sur le second but lillois. Et c’est ce même Lihadji qui va remplacer Ikoné chez les Bleuets. C’est d’ailleurs sa première convocation avec les Espoirs.