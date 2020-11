Équipe de France Espoirs - Nicolas Cozza remplace Rayan Aït-Nouri

Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll a fait appel à Nicolas Cozza pour remplacer Rayan Aït-Nouri, forfait.

Durant cette trêve internationale, les Espoirs vont affronter le Liechtenstein et la , dans le cadre des éliminatoires pour le championnat d'Europe 2021. Ils auront ainsi l'occasion de valider leur qualification, et tenteront de terminer devant la Suisse, en tête du groupe pour l'instant.

Malheureusement, Sylvain Ripoll sera privé du latéral gauche Rayan Aït-Nouri. Le défenseur de est blessé aux adducteurs et ne peut pas honorer sa sélection. Pour pallier son absence, Ripoll a convoqué Nicolas Cozza qui évolue à .

En conférence de presse, le sélectionneur a aussi parlé des incertitudes Pelmard (Nice) et Fofana (Leicester) : "Andy Pelmard ce matin présentait des symptômes grippaux. Dans le contexte actuel, on ne prend aucun risque. On lui a demandé de faire un test à Nice. S'il est négatif il nous rejoindra ensuite. […] Wesley Fofana a un petit problème au genou que l'on va évaluer, on prendra la décision la plus raisonnable."

