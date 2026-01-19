Xabi Alonso de retour en Bundesliga ? La rumeur enfle

Selon la presse allemande, et notamment Bild, Xabi Alonso pourrait rapidement se voir proposer une option concrète en Bundesliga. L’Eintracht Francfort, qui vient de se séparer de son entraîneur Dino Toppmöller, réfléchirait sérieusement à confier son banc au technicien espagnol. Le directeur sportif Markus Krösche envisagerait même une rencontre prochaine avec Xabi Alonso, signe que la piste est jugée crédible en interne.

Certes, la concurrence existe. Des profils expérimentés comme Edin Terzic, Marco Rose ou Roger Schmidt seraient également à l’étude. Mais Xabi Alonso ferait figure de favori dans l’esprit des dirigeants francfortois, séduits par son approche moderne et son vécu au plus haut niveau. Pour l’ancien international espagnol, un retour en Allemagne, quelques mois seulement après l’avoir quittée, représenterait un tournant rapide mais cohérent dans la suite de sa jeune carrière d’entraîneur.