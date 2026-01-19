Une semaine seulement après son éviction du Real Madrid, Xabi Alonso se retrouve déjà au cœur des rumeurs les plus insistantes du marché des entraîneurs. Si son passage sur le banc madrilène s’est conclu prématurément, le technicien basque conserve une cote élevée auprès des directions sportives européennes. Dans un contexte délicat à la Casa Blanca, marqué par un vestiaire jugé difficilement manœuvrable, Xabi Alonso n’a jamais réellement bénéficié d’un environnement favorable pour imposer ses idées. Autant d’éléments qui incitent plusieurs clubs à relativiser cet échec et à continuer de croire en son potentiel.
Xabi Alonso de retour en Bundesliga ? La rumeur enfle
Xabi Alonso attise déjà les convoitises
Dans les heures qui ont suivi son départ, le nom de Xabi Alonso a rapidement circulé dans les médias, associé à des institutions majeures du football continental. Manchester City, Liverpool ou encore le Bayern Munich figureraient parmi les clubs attentifs à sa situation, même si leurs bancs sont actuellement occupés. La question demeure toutefois centrale : Xabi Alonso est-il prêt à patienter dans l’ombre en attendant qu’une opportunité de premier plan se libère, ou privilégiera-t-il un projet plus immédiat ?
- AFP
L’Eintracht Francfort fonce sur Xabi Alonso
Selon la presse allemande, et notamment Bild, Xabi Alonso pourrait rapidement se voir proposer une option concrète en Bundesliga. L’Eintracht Francfort, qui vient de se séparer de son entraîneur Dino Toppmöller, réfléchirait sérieusement à confier son banc au technicien espagnol. Le directeur sportif Markus Krösche envisagerait même une rencontre prochaine avec Xabi Alonso, signe que la piste est jugée crédible en interne.
Certes, la concurrence existe. Des profils expérimentés comme Edin Terzic, Marco Rose ou Roger Schmidt seraient également à l’étude. Mais Xabi Alonso ferait figure de favori dans l’esprit des dirigeants francfortois, séduits par son approche moderne et son vécu au plus haut niveau. Pour l’ancien international espagnol, un retour en Allemagne, quelques mois seulement après l’avoir quittée, représenterait un tournant rapide mais cohérent dans la suite de sa jeune carrière d’entraîneur.
- Getty Images Sport
Un défi sportif à haut risque pour Xabi Alonso
Revenir en Bundesliga ne serait toutefois pas sans risques pour Xabi Alonso. L’Eintracht Francfort traverse une période sportive compliquée. Actuellement septième du championnat, le club reste sur une série de quatre rencontres sans victoire en Bundesliga, tout en affichant un bilan préoccupant en Ligue des champions, avec une trentième place au classement général. Un contexte instable qui exigerait des résultats rapides.
Pour Xabi Alonso, accepter un tel défi impliquerait de relancer une équipe en perte de confiance, tout en gérant une pression immédiate sur les résultats. Mais ce type de mission pourrait aussi lui permettre de démontrer sa capacité à redresser un projet en difficulté, loin de l’exposition permanente du Real Madrid. Le choix qui s’offre à Xabi Alonso est donc stratégique. Attendre qu’un cador européen libère son banc ou saisir une opportunité immédiate en Bundesliga, dans un environnement exigeant mais moins médiatique. Dans tous les cas, l’ancien milieu de terrain de la Roja conserve une image intacte auprès des décideurs, preuve que son passage à Madrid n’a pas entamé la confiance placée en lui.