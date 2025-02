"Wesh alors", les Marseillais fous de joie après OM - OL

L’OM a brillé face à l’OL et a célébré sa victoire dans une ambiance survoltée, sur la pelouse comme dans le vestiaire. Retour sur cette euphorie.

Le Vélodrome a vibré comme rarement, dimanche soir. Après un succès spectaculaire contre l’OL (3-2) lors de la 20e journée de Ligue 1, les joueurs de l’OM ont laissé exploser leur joie. Entre communion avec les supporters et fête endiablée dans les vestiaires, les Marseillais ont savouré comme il se doit cette victoire de prestige face à leur rival. Portés par un public en feu et des buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Luis Henrique, les hommes de Roberto De Zerbi ont consolidé leur deuxième place en Ligue 1.