L'OM et l'art du sursaut : Gouiri, De Zerbi et le Vélodrome en symphonie

L’OM a offert une démonstration de caractère et de tactique face à Lyon. Retour sur une performance où mental, intelligence et passion ont convergé.

Le stade Vélodrome a vibré, dimanche soir, au rythme d’un scénario haletant, devenu signature de l’OM cette saison. Face à un Lyon revanchard et galvanisé par l’arrivée de Paulo Fonseca, les Marseillais ont signé leur deuxième succès de l’exercice contre les Gones (3-2), confirmant une résilience qui dépasse désormais l’anecdote. Dans cette cathédrale footballistique où chaque duel prend des allures d’épopée, Roberto De Zerbi et ses hommes ont transformé l’essai après des semaines en demi-teinte. Entre les non-matchs contre Nice et Strasbourg, l’OM semblait perdre son souffle. Mais ce dimanche soir, tout a basculé : une entame timide, un but encaissé contre le cours du jeu, puis une réaction orchestrée comme un mantra. Gouiri, Greenwood, Rabiot… Les noms s’enchaînent, mais c’est surtout l’âme collective qui a parlé. Ce succès n’est pas un accident : il cristallise une identité en construction, mêlant audace tactique, profondeur d’effectif et symbiose avec un public enivrant. Décryptage d’une victoire qui ressemble à un manifeste.