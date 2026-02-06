Walid Regragui sur le départ ? Le Maroc calme la tempête

L’avenir de Walid Regragui dépendra aussi des sollicitations extérieures, plusieurs clubs et projets internationaux suivant de près la situation du sélectionneur marocain. D’après RMC Sport, des intérêts venus d’Arabie saoudite, notamment de formations de Saudi Pro League, témoigneraient de l’attractivité croissante du technicien après ses performances remarquées sur la scène mondiale. Si Walid Regragui décidait de quitter son poste, ces opportunités pourraient accélérer son départ, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée à ce stade.

Du côté de la FRMF, la priorité reste la stabilité sportive à l’approche d’échéances majeures, notamment le prochain Mondial où le Maroc affrontera des adversaires de premier plan. En interne, certains noms circulent déjà pour assurer une éventuelle succession, parmi lesquels celui de Tarik Sektioui, régulièrement évoqué ces derniers mois. Pour l’instant, la fédération continue d’afficher sa confiance envers Walid Regragui, tout en se préparant à différents scénarios afin de préserver la continuité du projet des Lions de l’Atlas.