Le doute s’est installé autour de Walid Regragui au lendemain de la CAN 2025, mais la Fédération royale marocaine de football a rapidement tenté d’éteindre l’incendie médiatique. Alors que certaines informations annonçaient un départ imminent du sélectionneur, la réaction officielle de la FRMF a rebattu les cartes et ouvert une nouvelle séquence de réflexion autour de l’avenir du technicien. Entre rumeurs persistantes, ambitions internationales et pression des résultats, Walid Regragui se retrouve au cœur d’une période charnière pour les Lions de l’Atlas.
Walid Regragui sur le départ ? Le Maroc calme la tempête
Walid Regragui annoncé sur le départ
Finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Walid Regragui n’a pas réussi à offrir au Maroc le sacre attendu malgré un parcours solide. Dans la foulée de cette compétition éprouvante, plusieurs médias ont évoqué une possible démission du sélectionneur, laissant planer une incertitude sur la stabilité du projet sportif. Face à ces spéculations, la Fédération royale marocaine de football est intervenue publiquement pour mettre fin aux rumeurs, rappelant que Walid Regragui restait officiellement en poste et pleinement engagé dans la préparation des prochaines échéances internationales.
La FRMF dément la démission de Walid Regragui
Dans un communiqué ferme, l’instance dirigeante du football marocain a tenu à clarifier la situation et à soutenir Walid Regragui, acteur majeur du renouveau de la sélection ces dernières années. La FRMF a ainsi déclaré : "La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d’actualités annonçant que Walid Regragui sélectionneur de l’équipe Nationale 'A', aurait présenté sa démission". Ce démenti vise à calmer les tensions médiatiques et à maintenir la sérénité autour de Walid Regragui, dont le bilan reste marqué par une demi-finale historique lors de la Coupe du monde 2022 et une finale continentale en 2025.
Cependant, malgré cette position officielle, RMC Sport révèle que Walid Regragui réfléchirait bien à son avenir après une compétition particulièrement intense sur le plan émotionnel et sportif. La défaite en finale de la CAN, au terme d’une rencontre extrêmement disputée, aurait laissé des traces et alimenté les discussions internes autour de la suite du projet. Walid Regragui continuerait néanmoins à échanger avec la fédération afin d’évaluer les conditions de la poursuite de sa mission, notamment à l’approche de la Coupe du monde prévue dans les prochains mois.
Regragui a toujours des envies de départ, un successeur se profile déjà
L’avenir de Walid Regragui dépendra aussi des sollicitations extérieures, plusieurs clubs et projets internationaux suivant de près la situation du sélectionneur marocain. D’après RMC Sport, des intérêts venus d’Arabie saoudite, notamment de formations de Saudi Pro League, témoigneraient de l’attractivité croissante du technicien après ses performances remarquées sur la scène mondiale. Si Walid Regragui décidait de quitter son poste, ces opportunités pourraient accélérer son départ, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée à ce stade.
Du côté de la FRMF, la priorité reste la stabilité sportive à l’approche d’échéances majeures, notamment le prochain Mondial où le Maroc affrontera des adversaires de premier plan. En interne, certains noms circulent déjà pour assurer une éventuelle succession, parmi lesquels celui de Tarik Sektioui, régulièrement évoqué ces derniers mois. Pour l’instant, la fédération continue d’afficher sa confiance envers Walid Regragui, tout en se préparant à différents scénarios afin de préserver la continuité du projet des Lions de l’Atlas.