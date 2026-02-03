CAN 2025, le Maroc conteste les sanctions de la CAF et contre-attaque

Trois semaines après la finale de la CAN disputée à Rabat, le Maroc maintient sa position face à la CAF et au Sénégal. La Fédération royale marocaine de football a confirmé son intention de contester les décisions prises par la CAF après la victoire du Sénégal (1-0 après prolongation). Cette finale de CAN avait basculé dans la confusion lorsque la CAF avait validé un penalty en faveur du Maroc, provoquant de fortes contestations du Sénégal et déclenchant une série d’incidents sur la pelouse.

Dans son communiqué officiel, le Maroc s’appuie sur une argumentation détaillée visant la CAF et la gestion disciplinaire du Sénégal durant cette CAN. « Communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football : après avoir examiné les décisions rendues par la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football, qu’elle a récemment reçues, concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue sénégalaise le dimanche 18 janvier 2016 – matchs marqués par le retrait des joueurs et du staff sénégalais, l’envahissement du terrain par leurs supporters et les troubles et émeutes qui s’en sont suivis –, et considérant que les sanctions prononcées par la Commission de Discipline sont disproportionnées au regard de la gravité des faits, comme souligné dans la correspondance officielle adressée par le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football au Président de la Confédération Africaine de Football, et fidèle à son engagement de faire respecter tous les droits garantis par la loi, la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé de faire appel de ces décisions », a ainsi déclaré la Fédération royale marocaine de football.