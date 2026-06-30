Voici trois candidats sérieux pour succéder à Sergiño Dest au PSV

Spécialiste des transferts, le journaliste Matteo Moretto révélait déjà la semaine dernière l’intérêt du PSV pour le capitaine de Gérone, Arnau Martínez. La relégation du club catalan hors de LaLiga incite plusieurs joueurs à partir, une situation dont entend profiter le club néerlandais.

Concernant le joueur, une certitude : il répond déjà à l’une des exigences de Bosz. Sous les ordres de Míchel, l’actuel entraîneur de l’Ajax, Martínez a en effet souvent occupé le rôle de « défenseur inversé ». Cette saison, il a même été aligné d’entrée comme défenseur central ou milieu défensif, ce qui atteste de sa polyvalence axiale.

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S’il ne montait pas toujours aussi haut que Dest au PSV, Bosz a souvent recours à l’un de ses arrières comme milieu de terrain supplémentaire dans la construction du jeu, à l’image d’Anass Salah-Eddine face à Naples, comme le montre l’exemple ci-dessous.

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C’est pourquoi il est utile que Martínez possède les qualités techniques requises, acquises pour l’essentiel au centre de formation du FC Barcelone. L’Espagnol de 23 ans se sort souvent des situations délicates grâce à son excellent premier contrôle et à sa technique solide sous haute pression.





Sur le plan physique, le PSV devra faire une croix sur l’explosivité et la vitesse de Dest, car Martínez, sans être lent, ne possède pas le même profil. Moins porté sur le dribble et les duels en un contre un, il compense par une lecture du jeu et une capacité à se projeter plus posément.

Défensivement, Martínez se montre plutôt solide. Selon les données Fotmob, il a intercepté de nombreux ballons et remporté un grand nombre de duels, aussi bien au sol qu’dans les airs. C’est surtout dans ce dernier domaine qu’il constituera une amélioration par rapport à Dest et offrira une assurance supplémentaire derrière.

Enfin, la relégation de Gérone activerait une clause libératoire d’environ 7,5 millions d’euros, rendant le joueur abordable pour le club d’Eindhoven.



