Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Martinez, Van Rooij en El OuahdiVoetbalzone
Daily Loos

Traduit par

Voici trois candidats sérieux pour succéder à Sergiño Dest au PSV

FEATURES
Analysis
PSV
S. Dest
B. van Rooij
Z. El Ouahdi
A. Martinez

Le départ de Sergiño Dest du PSV paraît de plus en plus probable, surtout depuis que le Bayer Leverkusen a manifesté son intérêt pour l’international américain. Le club d’Eindhoven va donc devoir se mettre rapidement en quête d’un nouveau latéral droit, et les premières rumeurs circulent déjà.

Voetbalzone a passé en revue plusieurs alternatives crédibles et évalué leur adéquation au profil laissé par l’Américain. Arnau Martínez (Girona), Bart van Rooij (FC Twente) et Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) figurent parmi les candidats étudiés. Reste à déterminer quel profil correspond le mieux au style de jeu du champion en titre et constitue une alternative réaliste à Dest.

  • Quel type de joueur faut-il choisir ?

    Si le PSV cherche un successeur à Dest, il devra tenir compte du profil que le latéral laisse derrière lui, notamment dans le système de jeu de Peter Bosz. Commençons par là.

    Quand on évoque Dest, son jeu offensif vient immédiatement à l’esprit : des courses en profondeur en « underlaps » et « overlaps », des dribbles sur les ailes et des combinaisons fluides à haute vitesse. Grâce à sa vitesse, sa technique et ses courses, il crée systématiquement le danger. Ses statistiques de la saison en cours le prouvent : il génère de nombreuses occasions, réussit de multiples dribbles et délivre un grand nombre de passes décisives, pour un total de huit offrandes toutes compétitions confondues. Pas mal pour un arrière.

    Dest analyse 1Ziggo Sport

    Pour autant, Peter Bosz ne se contente pas de cette projection extérieure, car tous les ailiers ne présentent pas le même profil. Arrière gauche comme arrière droit doivent, par moments, se projeter dans l’axe pour créer des supériorités numériques, notamment afin de mettre l’ailier droit en situation de un contre un. Un latéral doit donc être polyvalent : rapide, explosif et doté d’une technique lui permettant de participer activement au jeu. Dest répondait parfaitement à ces exigences, offrant ainsi à Bosz plusieurs options tactiques.

    Dest analyse 2PSV


    • Publicité

  • Arnau Martínez

    Spécialiste des transferts, le journaliste Matteo Moretto révélait déjà la semaine dernière l’intérêt du PSV pour le capitaine de Gérone, Arnau Martínez. La relégation du club catalan hors de LaLiga incite plusieurs joueurs à partir, une situation dont entend profiter le club néerlandais.

    Concernant le joueur, une certitude : il répond déjà à l’une des exigences de Bosz. Sous les ordres de Míchel, l’actuel entraîneur de l’Ajax, Martínez a en effet souvent occupé le rôle de « défenseur inversé ». Cette saison, il a même été aligné d’entrée comme défenseur central ou milieu défensif, ce qui atteste de sa polyvalence axiale.

    Dest analyse 3Ziggo Sport

    S’il ne montait pas toujours aussi haut que Dest au PSV, Bosz a souvent recours à l’un de ses arrières comme milieu de terrain supplémentaire dans la construction du jeu, à l’image d’Anass Salah-Eddine face à Naples, comme le montre l’exemple ci-dessous.

    Dest analyse 4Ziggo Sport

    C’est pourquoi il est utile que Martínez possède les qualités techniques requises, acquises pour l’essentiel au centre de formation du FC Barcelone. L’Espagnol de 23 ans se sort souvent des situations délicates grâce à son excellent premier contrôle et à sa technique solide sous haute pression.


    Sur le plan physique, le PSV devra faire une croix sur l’explosivité et la vitesse de Dest, car Martínez, sans être lent, ne possède pas le même profil. Moins porté sur le dribble et les duels en un contre un, il compense par une lecture du jeu et une capacité à se projeter plus posément.

    Défensivement, Martínez se montre plutôt solide. Selon les données Fotmob, il a intercepté de nombreux ballons et remporté un grand nombre de duels, aussi bien au sol qu’dans les airs. C’est surtout dans ce dernier domaine qu’il constituera une amélioration par rapport à Dest et offrira une assurance supplémentaire derrière.

    Enfin, la relégation de Gérone activerait une clause libératoire d’environ 7,5 millions d’euros, rendant le joueur abordable pour le club d’Eindhoven.


  • Bart van Rooij


    Après la belle saison réalisée par Van Rooij au Twente, il n’est pas surprenant qu’il soit pressenti pour un transfert au PSV. Il avait déjà indiqué, lors d’un entretien avec Voetbal International, qu’il était ouvert à l’idée d’une aventure à Eindhoven. « Ce serait certainement une option pour moi », avait-il déclaré à l’époque.

    Le défenseur latéral droit de 25 ans a brillé sur les plans offensif et défensif, devançant nombre de ses homologues.

    Sur le plan offensif, il correspond au profil de Dest : les deux joueurs se projettent souvent dans la moitié de terrain adverse et savent créer le danger. Van Rooij a même généré plus d’occasions que l’arrière droit du PSV cette saison, y compris sur 90 minutes. Sa profondeur de jeu constitue son principal atout.

    Dest analyse 5ESPN

    Tout comme Dest, Van Rooij est un joueur audacieux qui met ses adversaires en difficulté par des « underlaps » et des « overlaps ». Ces derniers temps, il a également souvent évolué dans l’axe, en partie parce que Twente dispose, avec Daan Rots, d’un joueur doué en un contre un et donc plus utile sur l’aile. Il se sent ainsi de plus en plus à l’aise dans l’axe, lorsqu’il évolue plus haut sur le terrain.

    Dest analyse 6ESPN

    Dans l’ensemble, Van Rooij présente le profil idéal pour succéder à Dest, surtout dans les trente derniers mètres. Cependant, Martínez possède une qualité que Van Rooij maîtrise moins : la capacité à jouer comme arrière inversé. À Twente, il intervenait bien souvent dans l’axe, mais uniquement lors de la dernière phase de construction. Au PSV, un latéral peut être aligné comme milieu de terrain à certaines phases ou lors de certains matchs afin d’offrir une option supplémentaire dès la première phase de construction. Reste à savoir si Van Rooij se montre assez à l’aise balle au pied pour assumer ce rôle.

    Selon Transfermarkt, son indemnité de transfert s’élèverait à environ dix millions d’euros.


  • Zakaria El Ouahdi

    Le PSV s’intéresse de près à El Ouahdi, le latéral droit de Genk. D’après Voetbal International, le défenseur marocain figure parmi les principaux candidats pour succéder à Dest, même si des clubs plus prestigieux pourraient encore s’immiscer dans le dossier de ce joueur de 24 ans.

    Présent au Mondial avec le Maroc, le latéral présente plusieurs points communs avec Dest : gabarit modeste, agilité, vivacité et explosivité. Il lui manque toutefois la vitesse de pointe de son aîné. Reste qu’il n’est pas lent pour autant : sa vivacité lui permet de surprendre ses vis-à-vis et d’exploiter le moindre espace.

    Dest analyse 7DAZN Pro LeagueDest analyse 8DAZN Pro League

    Comme beaucoup de joueurs ces dernières années, il a glissé du poste d’ailier droit à celui d’arrière droit, conservant ainsi les qualités offensives d’un joueur de couloir. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : en tant que latéral, il a inscrit pas moins de huit buts cette saison et tenté 70 tirs, dont 24 cadrés. Aucun autre arrière droit n’a fait mieux la saison dernière en Pro League belge.

    Comme Van Rooij, il se montre dangereux offensivement, mais de manière différente : bien plus à l’aise dans les duels, il rappelle Dest dans ce registre. Il prend souvent l’initiative, passe son vis-à-vis ou lance une combinaison rapide, comme le montre l’exemple ci-dessous.

    Dest analyse 9Ziggo SportDest analyse 10Ziggo Sport

    Défensivement, le profil est semblable : sans être des colosses, ils compensent par leur explosivité et leur engagement. Il excelle aussi bien dans la relance offensive que dans le nombre d’interceptions et d’actions défensives. Son principal point faible concerne toutefois les duels aériens : il ne remporte que 41,3 % de ses duels.

    Selon Transfermarkt, sa valeur atteint 17 millions d’euros – une somme élevée qui obligerait le PSV à réinvestir une large part des 25 millions déboursés pour Dest.


  • Conclusion

    Chaque joueur présente des atouts et des limites en matière de leadership, de coût et de qualités techniques. Martínez est l’option la plus polyvalente et la moins onéreuse, mais il manque de vitesse et d’explosivité. Van Rooij excelle en phase offensive et connaît bien l’Eredivisie, toutefois il peine à lire le jeu dans l’axe du terrain lorsqu’il est sous pression. El Ouahdi est celui dont le profil se rapproche le plus de celui de Dest dans les duels et qui apporte le plus d’impulsion offensive, mais il est aussi le plus onéreux.

    Reste à savoir si l’un d’eux prendra réellement la suite de Dest, d’autant que d’autres pistes sont explorées par le PSV.

    Selon vous, quel joueur pourrait constituer une alternative crédible à Dest au PSV, et pourquoi ? Donnez votre avis dans les commentaires.