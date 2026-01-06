Vinicius Jr à Chelsea, l’énorme rebondissement

Mardi, El Chiringuito a rapidement refroidi les ardeurs des supporters de Chelsea en précisant que Vinicius Jr ne rejoindra pas Stamford Bridge dans l’immédiat. Selon l’émission ibérique, un départ vers les Blues avait été envisagé comme option, mais le club londonien n’était pas disposé à prendre en charge une partie du salaire du joueur. Ce revirement met un terme provisoire aux spéculations et indique que Vinicius Jr pourrait finalement rester au Real Madrid pour la saison en cours. La situation contractuelle du Brésilien reste ainsi une question ouverte, avec des négociations qui pourraient se poursuivre dans les prochains mois.

Cette clarification ne modifie pas l’attractivité de Vinicius Jr sur le marché européen. L’ailier brésilien reste l’un des joueurs les plus suivis par les grandes écuries du continent et son potentiel de transfert futur continue de susciter un intérêt considérable. Chelsea, qui cherche à renforcer sa ligne offensive, devra probablement envisager d’autres options à moins que des discussions financières plus flexibles puissent être trouvées avec le Real Madrid et l’entourage du joueur.