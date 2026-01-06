Vinicius vers un transfert pharaonique

Le Brésilien pourrait toutefois trouver une porte de sortie en Premier League.

Selon un article surprenant du Guardian, Chelsea envisagerait une offre conséquente pour s'attacher les services de Vinicius l'été prochain. Le club londonien serait prêt à débourser 160 millions d'euros, alors que la situation contractuelle de Vinicius au Bernabéu demeure incertaine.

Quel serait le prix de Vinicius pour Chelsea ?

Cette nouvelle est pour le moins inattendue : Vinicius étant dans sa dernière année de contrat, un tel montant semble particulièrement élevé pour entamer les négociations. Par ailleurs, des informations précédentes en provenance de la capitale espagnole indiquaient que le Real Madrid exigerait plus de 100 millions d'euros pour son transfert, mais un montant aussi important n'a pas été mentionné.

Vinicus a toujours affirmé son intention de rester au Real Madrid, et le président Florentino Pérez serait également favorable à son maintien. Le principal obstacle réside dans les exigences salariales de l'agent de Vinicius, qui réclame un salaire équivalent à celui de son coéquipier Kylian Mbappé.

Par ailleurs, Vinicius peine à retrouver le niveau qui a fait de lui une superstar. La saison dernière a été la plus décevante de sa carrière depuis ses débuts comme titulaire, et il reste actuellement sur une série de 14 matchs sans marquer. Le public local semble également se lasser de Vinicius, les sifflets étant clairement audibles lors de ses deux sorties à domicile lors des deux derniers matchs. L'influence de ces sifflets sur la décision de Vinicius ou du club reste à déterminer, mais il est peu probable qu'ils soient bénéfiques.