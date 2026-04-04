Vidéo : l'ouragan Haland ravage Liverpool... et alimente les doutes autour de Slott

Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, a commis une faute grave en faisant trébucher Nico O'Reilly, la star de Manchester City, dans la surface de réparation à la 37e minute de la première mi-temps, offrant ainsi un penalty à l'équipe de Pep Guardiola.
L'attaquant norvégien Erling Haaland a réussi à transformer ce penalty face au gardien Giorgi Mamardashvili.
Haaland a ensuite doublé la mise pour Manchester City, après avoir reçu une passe magistrale d'Antoine Semenyo dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il s'est élevé pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer dans le coin gauche du but de Liverpool.