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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Vidéo : l'ouragan Haland ravage Liverpool... et alimente les doutes autour de Slott

E. Haaland
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M. Salah
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Salah ne parvient pas à rivaliser avec la performance exceptionnelle de la star norvégienne

Manchester City a remporté une large victoire 4-0 contre Liverpool ce samedi, en quarts de finale de la FA Cup.

Les buts de City ont été inscrits par Erling Haaland, auteur d'un triplé aux 39e, 45e et 57e minutes, et par Antonio Semino à la 50e minute.

  • Tir de Salah et réponse de Sharqi

    À la 15e minute, la star égyptienne Mohamed Salah s'est retrouvé complètement seul dans la surface de réparation de City et a décoché un tir puissant, mais un défenseur de City a brillamment intercepté le ballon et l'a empêché d'atteindre les filets.

    L'ailier français Ryan Cherki a réagi à la 17e minute par un tir puissant et inattendu depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais la défense a réussi à dégager le ballon sur la ligne de but.

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  • L'erreur de Van Dijk et la sanction infligée à Haaland

    Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, a commis une faute grave en faisant trébucher Nico O'Reilly, la star de Manchester City, dans la surface de réparation à la 37e minute de la première mi-temps, offrant ainsi un penalty à l'équipe de Pep Guardiola.

    L'attaquant norvégien Erling Haaland a réussi à transformer ce penalty face au gardien Giorgi Mamardashvili.

    Haaland a ensuite doublé la mise pour Manchester City, après avoir reçu une passe magistrale d'Antoine Semenyo dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il s'est élevé pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer dans le coin gauche du but de Liverpool.

  • Seminio fait la différence

    Antonio Semino a scellé la victoire de l'équipe de Pep Guardiola à la 50e minute, après avoir reçu une superbe passe dans la surface de réparation et avoir vu le gardien Giorgi Mamardashvili sortir de ses cages, pour envoyer un lob d'une grande finesse qui a fini au fond des filets.

    Haaland a ensuite inscrit le quatrième but après avoir reçu une passe précise dans la surface de réparation, se retrouvant face à face avec le gardien, et a décoché un tir puissant qui a fini au fond des filets.

  • La déception de Salah

    L'Égyptien Mohamed Salah a aggravé la frustration de son équipe lors du match contre Manchester City après que Liverpool a obtenu un penalty à la 65e minute. L'Égyptien s'est chargé de le tirer, mais le gardien de Manchester City, Travers, a réussi à le repousser.

    Salah avait annoncé qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison actuelle, bien que son contrat avec les Reds s'étende jusqu'à l'été 2027.

    Il convient de noter que l'avenir du Néerlandais Arne Slot est entouré de nombreuses incertitudes à Liverpool, suite à la forte baisse des résultats des Reds cette saison.

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