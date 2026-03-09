Mansfield a mis en ligne sur TikTok une vidéo très montée, accompagnée d'une voix off de Lee Gunner, personnalité très franche d'Arsenal. Alors que les images montrent l'ancien défenseur de Bologne galopant sur le terrain, la voix off se moque de lui en disant qu'il court « comme un cheval sauvage ». La compilation passe ensuite à Calafiori, visiblement déconcerté, qui demande à plusieurs reprises « Pourquoi ? » en réponse à un jeune supporter de Mansfield qui lui aurait fait un geste grossier, selon Tribuna. Calafiori a connu un après-midi mitigé contre l'équipe de division inférieure et a finalement dû quitter le terrain sur blessure, mais il reste un favori incontesté des supporters d'Arsenal qui ont fait le déplacement, grâce à son travail acharné.
VIDÉO : « Il court comme un cheval sauvage » - Riccardo Calafiori moqué par Mansfield Town après que les Gunners aient éliminé l'équipe de League One de la FA Cup
Arteta donne des nouvelles concernant sa blessure
Arteta avait choisi de faire tourner son effectif, laissant au repos des joueurs vedettes tels que Declan Rice et Viktor Gyokeres, même si Calafiori et Leandro Trossard figuraient tous deux dans le onze de départ. Cette décision s'est peut-être retournée contre lui, car les deux joueurs n'ont pas pu terminer le match : l'international belge a été le premier à sortir, nécessitant des soins sur le terrain avant d'être remplacé par Piero Hincapie après 38 minutes.
Puis, à la 76e minute, Calafiori s'est effondré en se tenant la jambe et a finalement été remplacé par le jeune Jaden Dixon. S'adressant aux journalistes après le coup de sifflet final, Arteta, inquiet, a confirmé que ce double remplacement n'était pas tactique, admettant que les deux joueurs souffraient de problèmes physiques qui l'avaient contraint à prendre cette décision dans les dernières minutes du match.
Le manager d'Arsenal a été franc au sujet de l'état de ses stars, déclarant selon Football London : « Ils avaient tous les deux de petits problèmes. Ils n'étaient pas à l'aise pour continuer. Et je savais que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer. » Cette nouvelle est particulièrement frustrante pour les fidèles supporters des Gunners, car Calafiori vient seulement de revenir d'une blessure musculaire qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant 10 matchs.
De grands défis attendent les Gunners
Arsenal doit désormais attendre avec impatience de savoir si l'Italien sera disponible pour une série de matchs décisifs pour la saison. À l'approche de la trêve internationale de mars, le club du nord de Londres doit disputer un match aller-retour en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen et un match de Premier League contre Everton. Le moment choisi pour ces blessures ne pouvait pas être pire pour Arteta, qui tente désespérément de gérer la condition physique de son équipe tout en disputant quatre compétitions différentes cette saison.
L'objectif ultime reste le déplacement du club à Wembley le 22 mars, où il doit affronter Manchester City en finale de la Carabao Cup. Pouvoir compter sur l'énergie de Calafiori offrira à Arteta davantage d'options alors que les Londoniens du nord tentent de remporter des trophées sur plusieurs fronts. Pour l'instant, le défenseur devra se concentrer sur sa convalescence et faire face aux « plaisanteries » du club de League One.