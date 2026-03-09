VIDÉO : « Il court comme un cheval sauvage » - Riccardo Calafiori moqué par Mansfield Town après que les Gunners aient éliminé l'équipe de League One de la FA Cup

Arteta avait choisi de faire tourner son effectif, laissant au repos des joueurs vedettes tels que Declan Rice et Viktor Gyokeres, même si Calafiori et Leandro Trossard figuraient tous deux dans le onze de départ. Cette décision s'est peut-être retournée contre lui, car les deux joueurs n'ont pas pu terminer le match : l'international belge a été le premier à sortir, nécessitant des soins sur le terrain avant d'être remplacé par Piero Hincapie après 38 minutes.

Puis, à la 76e minute, Calafiori s'est effondré en se tenant la jambe et a finalement été remplacé par le jeune Jaden Dixon. S'adressant aux journalistes après le coup de sifflet final, Arteta, inquiet, a confirmé que ce double remplacement n'était pas tactique, admettant que les deux joueurs souffraient de problèmes physiques qui l'avaient contraint à prendre cette décision dans les dernières minutes du match.

Le manager d'Arsenal a été franc au sujet de l'état de ses stars, déclarant selon Football London : « Ils avaient tous les deux de petits problèmes. Ils n'étaient pas à l'aise pour continuer. Et je savais que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer. » Cette nouvelle est particulièrement frustrante pour les fidèles supporters des Gunners, car Calafiori vient seulement de revenir d'une blessure musculaire qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant 10 matchs.