Victoire capitale de l'OM : Les mots forts de De Zerbi, Gouiri et Rabiot après le succès !

Quel festival et quel soulagement ! L'OM étrille Brest, reprend la 2ème place et valide son stage en Italie. Fierté et ambition dans les réactions !

L'opération "ritiro" en Italie a porté ses fruits d'entrée ! De retour au Vélodrome après une semaine de mise au vert près de Rome, l'Olympique de Marseille a livré une prestation aboutie et spectaculaire pour s'imposer largement face au Stade Brestois (4-1), ce dimanche soir. Un succès capital qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de récupérer la deuxième place de Ligue 1, qualificative directement pour la Ligue des Champions, à seulement trois journées de la fin. Portés par un Amine Gouiri en état de grâce, auteur d'un triplé dont un but venu d'ailleurs, les Marseillais affichaient logiquement une grande satisfaction après la rencontre, soulignant l'état d'esprit retrouvé et les bienfaits de leur isolement italien. L'article continue ci-dessous