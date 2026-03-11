Goal.com
Vers Bologne-Rome, Italiano : « Gasperini est un exemple pour tous, notre dîner... »

L'entraîneur de Bologne s'exprime à la veille du match aller des huitièmes de finale de l'Europa League contre la Roma.

Vincenzo Italiano, entraîneur de Bologne, s'exprime en conférence de presse à la veille du match de demain contre Rome, huitième de finale aller de l'Europa League, prévu demain à 18h45 au Dall'Ara.

« Nous avons tourné la page après la défaite contre Vérone, nous sommes concentrés pour essayer de mettre en évidence leurs faiblesses. J'ai revu tous nos matchs perdus à domicile : certains méritaient d'être perdus, d'autres auraient pu être gagnés. C'est un moment et une saison comme ça, mais il nous reste encore des matchs à jouer pour renverser la tendance et nous allons essayer. Nos joueurs ne manquent pas d'attitude, d'envie et d'attention.

« La Roma se porte bien : elle défend avec beaucoup de solidité, encaisse peu de buts et dispose d'un attaquant très performant, Malen. C'est une équipe agressive et nous devrons être prêts. D'une manière générale, je crains toute l'équipe de la Roma.

Je ne considère pas ce match comme décisif pour la saison, car si nous arrivons en quarts de finale, vous me poserez la même question. Contre Vérone, nous avons mérité de perdre. La Serie A est un championnat très difficile et il faut savoir accepter les défaites. Il reste encore dix matchs à jouer et il est trop tôt pour porter un jugement définitif.

  • « En ce qui concerne les blessés, Miranda n'a pas complètement arrêté et a continué à s'entraîner, même s'il l'a fait à part. Heggem, quant à lui, travaille individuellement depuis environ quinze jours. L'Espagnol est plus avancé dans sa convalescence, mais demain, nous évaluerons si quelqu'un pourra serrer les dents », rapporte Il Corriere dello Sport. « Pobega a de bonnes chances d'être titulaire. C'est un joueur important pour nous et le fait qu'il ait fini sur le banc ne signifie pas qu'il a été mis de côté. Castro ou Dallinga ? Je n'ai pas encore décidé : Thijs a encore quelques problèmes physiques, tandis que Santi a beaucoup joué ces derniers temps ». 

    Interrogé par Sky, Italiano évoque également le fameux dîner que lui et Gasperini se sont promis depuis longtemps et qui n'a toujours pas eu lieu : « Nous verrons si cela se fera demain. J'ai une très grande estime pour lui et pour le travail extraordinaire qu'il a accompli à l'Atalanta. Remo (Freuler, ndlr) l'a également vécu de près : il a été un exemple pour tous, remportant des trophées et des récompenses personnelles. J'ai énormément d'estime pour lui et, si nous parvenons à organiser ce dîner, je suis sûr qu'il durera des heures, car nous finirons par parler de football jusqu'à la fermeture du restaurant ». 

