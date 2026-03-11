Vers Bologne-Rome, Italiano : « Gasperini est un exemple pour tous, notre dîner... »

Vincenzo Italiano, entraîneur de Bologne, s'exprime en conférence de presse à la veille du match de demain contre Rome, huitième de finale aller de l'Europa League, prévu demain à 18h45 au Dall'Ara.

« Nous avons tourné la page après la défaite contre Vérone, nous sommes concentrés pour essayer de mettre en évidence leurs faiblesses. J'ai revu tous nos matchs perdus à domicile : certains méritaient d'être perdus, d'autres auraient pu être gagnés. C'est un moment et une saison comme ça, mais il nous reste encore des matchs à jouer pour renverser la tendance et nous allons essayer. Nos joueurs ne manquent pas d'attitude, d'envie et d'attention.

« La Roma se porte bien : elle défend avec beaucoup de solidité, encaisse peu de buts et dispose d'un attaquant très performant, Malen. C'est une équipe agressive et nous devrons être prêts. D'une manière générale, je crains toute l'équipe de la Roma.

Je ne considère pas ce match comme décisif pour la saison, car si nous arrivons en quarts de finale, vous me poserez la même question. Contre Vérone, nous avons mérité de perdre. La Serie A est un championnat très difficile et il faut savoir accepter les défaites. Il reste encore dix matchs à jouer et il est trop tôt pour porter un jugement définitif.