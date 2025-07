Le mariage entre Valentin Rongier et l’OM est désormais au bord de la rupture. Le milieu de terrain français s’apprête à faire ses valises.

Son avenir à Marseille semblait encore incertain en début d’année, mais les derniers développements laissent peu de place au doute. Malgré son statut d’ancien capitaine et ses nombreuses apparitions sous le maillot olympien, Valentin Rongier paraît désormais plus proche de la sortie que d’une prolongation. Les discussions sont figées, les offres se font rares, et la situation contractuelle du joueur interroge de plus en plus.