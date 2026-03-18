Au Hertha BSC, certains n'en croient sans doute toujours pas leurs oreilles lorsque le nom de Maximilian Mittelstädt est prononcé. Pour la somme désormais dérisoire de 500 000 euros, ce Berlinois d'origine a quitté le club de la capitale, qui venait d'être relégué en 2e Bundesliga, pour rejoindre le VfB Stuttgart, sauvé lors des barrages, à l'été 2023, et est devenu en l'espace d'un an un titulaire de l'équipe nationale allemande.
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Une success story à la fin douce-amère ? Une décision de transfert explosive se profile au VfB Stuttgart
Quelques mois avant l'Euro à domicile, le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait même qualifié Mittelstädt, sur la base de ses statistiques, de « de loin le meilleur arrière gauche de la Bundesliga et l'un des quatre meilleurs arrières gauches au monde ». Au cours du tournoi, Mittelstädt a certes perdu sa place de titulaire, mais sa sélection a constitué à elle seule le point culminant provisoire de sa carrière, jusqu’alors plutôt mitigée – un succès encore surpassé par la victoire en Coupe l’été suivant, après une saison riche en événements ponctuée de matches de Ligue des champions contre des géants tels que le Real Madrid ou le futur vainqueur, le PSG.
Le parcours de Mittelstadt est emblématique de l’ascension de Stuttgart. C’est ce qu’a récemment souligné l’entraîneur Sebastian Hoeneß. « Sa valeur pour l’équipe est très grande – pratiquement depuis que j’ai commencé ici au VfB », a déclaré l’artisan de ce succès après la victoire 4-1 du VfB face au Celtic Glasgow lors du match aller des barrages de l’Europa League. Il a néanmoins laissé Mittelstädt sur le banc pendant les 90 minutes de ce duel crucial pour la première fois de la saison, laissant ainsi entrevoir un petit tournant qui s’est récemment confirmé : lors des matchs importants, la figure de proue des dernières années n’est plus titulaire !
Hoeneß a certes souligné après le match contre le Celtic que le joueur de 28 ans continuerait à jouer « un rôle important jusqu’à ce jour ». Mais lors du match aller des huitièmes de finale contre le FC Porto, c’est une nouvelle fois la jeune star montante Ramon Hendriks qui a été préférée. Lors de la victoire 1-0 contre le RB Leipzig dimanche, l’entraîneur du VfB a de surcroît misé sur une défense à trois avec Chris Führich sur le flanc gauche, comme il l’avait déjà fait début mars contre le VfL Wolfsburg – le deuxième match sans Mittelstadt. Derrière, Hendriks s’est une nouvelle fois montré redoutable et a sans hésiter réduit au désespoir l’exceptionnel et rapide Yan Diomande. En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles l'histoire à succès de Mittelstadt au VfB pourrait connaître une fin douce-amère.
VfB Stuttgart : Ramon Hendriks a pris la place de Maximilian Mittelstädt
Mittelstädt ne réalise pas du tout une mauvaise saison, mais on constate tout de même une légère tendance à la baisse par rapport à ses deux premières années sous le maillot du VfB. Ses dix contributions à des buts en 39 apparitions à ce jour sont certes honorables et dépassent même d'ores et déjà son bilan de sa première saison au VfB (sept). Mittelstädt a toutefois inscrit quatre de ses cinq buts sur penalty. Au-delà de ses tâches purement offensives, Hendriks l'a toutefois devancé à bien des égards. Le joueur de 24 ans brille non seulement par ses meilleures statistiques en duel (69,2 %) et en passe (87,2 %), mais il est aussi nettement plus rapide. Contre Leipzig, malgré ses 1,89 m (!), il a une nouvelle fois franchi la barre des 35 km/h, tandis que la vitesse de pointe de Mittelstadt s'élève à environ 33 km/h. Le défenseur central de formation brille également en tant que passeur décisif (trois passes décisives), comme par exemple lors de son centre exemplaire sur le but crucial d'Ermedin Demirovic qui a permis de mener 2-1 face au 1. FC Cologne.
Statistiques Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Matchs (minutes jouées) 39 (2 836) 39 (2 534) Buts 5 0 Passes décisives 5 3 Dribbles réussis (Bundesliga) 64,7 % (11/17) 100 % (7/7) Taux de réussite des passes (Bundesliga) 82,3 % 87,2 % Taux de duels remportés (Bundesliga) 64,5 % 69,2 % Interventions défensives (Bundesliga) 2,73 par match 3,22 par match Récupérations de balle (Bundesliga) 1,89 par match 0,59 par match Vitesse maximale ≈ 33 km/h 35,04 à 35,24 km/h
C'est pourquoi, selon certaines informations, les responsables autour du directeur sportif Fabian Wohlgemuth sondent le marché des transferts à la recherche d'alternatives pour le poste de défenseur gauche. À cet égard, on a récemment beaucoup spéculé sur un transfert de Nazinho, du Cercle de Bruges, pour lequel il faudrait débourser environ dix millions d'euros. D'autant plus que l'avenir de Hendrik semble également incertain. Le Néerlandais serait très convoité par plusieurs grands clubs.
Mittelstädt aurait également suscité un vif intérêt. Ainsi, comme l'été dernier, le SSC Naples suivrait de près sa situation, tandis qu'un autre club italien, la Juventus Turin, se serait également manifesté. Peu avant Noël, Mittelstädt a lui-même laissé entendre que, malgré son contrat jusqu'en 2028, un changement d'air pourrait se profiler dans un avenir pas si lointain : « Peut-être sera-t-il possible, un jour, de passer à l'étape suivante. »
Un coup d’œil à la valeur marchande de Mittelstadt, estimée à 18 millions d’euros, révèle que le VfB pourrait réaliser une plus-value considérable en cas de vente. Le joueur international, dans la fleur de l'âge, pourrait quant à lui signer un dernier gros contrat. D'un point de vue purement financier, une séparation dans un tel scénario serait donc compréhensible pour les deux parties. Cependant, une fin abrupte du passage de Mittelstadt en Souabe aurait ainsi un certain arrière-goût amer.
La sélection de Maximilian Mittelstädt pour la Coupe du monde ? Sebastian Hoeneß se contredit
Avec Mittelstädt, le VfB perdrait non seulement un chouchou du public, mais aussi un joueur clé. Déjà au Hertha, il se distinguait par son franc-parler. C'est donc sans détour qu'il a fait part, fin février, de son objectif de participer à la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne l'avait pas retenu pour le stage de novembre. Ce sont David Raum et Nathaniel Brown qui ont été retenus à sa place. « À la fin de l’année dernière, j’ai eu un échange avec le sélectionneur national. Il m’a expliqué les raisons de ma non-sélection et m’a dit ce que je devais faire. Cela m’a motivé encore plus à me donner à fond. Mon objectif est de me mettre en valeur pour la Coupe du monde et de réintégrer l’équipe nationale. Pour cela, je dois beaucoup jouer et réaliser de bonnes performances. »
Quelques semaines plus tard, il a toutefois définitivement pris du retard dans la lutte interne avec Hendriks au VfB, ce qui a sans doute encore réduit ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du monde. De toute façon, de nombreux éléments indiquent actuellement qu’une série de joueurs de Stuttgart ne seront pas retenus par Nagelsmann. D’autant plus que, dans les rangs du club et dans l’entourage du VfB, on s’efforce de positionner les joueurs en vue de la sélection prévue jeudi pour les matchs amicaux de fin mars.
Alors que Deniz Undav a lui-même pris l'initiative avec une interview retentissante et l'a parfaitement étayée sur le plan sportif, Hoeneß en personne a glissé un mot en faveur de Mittelstädt. « Je le considère comme un joueur dont tu peux très bien te servir lors de la Coupe du monde », a-t-il déclaré après le match contre le Celtic, avant de souligner, en contradiction avec ses actes : « Julian doit bien sûr encore tenir compte de quelques éléments supplémentaires dont je n'ai pas connaissance. Mais Maxi a déjà montré qu'il pouvait atteindre un niveau élevé, même face à de très bons adversaires. »
Depuis, Mittelstädt n’a toutefois pas eu l’occasion de faire ses preuves face à ces « très bons adversaires ». Au lieu de cela, il a été titularisé face aux joueurs de Heidenheim, Mayence et du Celtic (match retour après la victoire 4-1). Mittelstädt devra donc probablement endosser, lors de la prochaine trêve internationale, le rôle de spectateur qui lui est désormais de plus en plus familier, notamment lors du match contre le Ghana (30 mars) qui se déroulera justement à domicile, à Stuttgart.
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VfB Stuttgart, calendrier : aperçu des prochains matchs
Date (heure) Compétition Adversaire (Lieu) 19 mars (21 h) Ligue Europa FC Porto (A) 22 mars (19h30) Bundesliga FC Augsbourg (à l'extérieur) 4 avril (18h30) Bundesliga BVB (domicile) 12 avril (17h30) Bundesliga HSV (domicile) 19 avril (18h30) Bundesliga FC Bayern (à l'extérieur)