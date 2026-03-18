Une success story à la fin douce-amère ? Une décision de transfert explosive se profile au VfB Stuttgart

Quelques mois avant l'Euro à domicile, le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait même qualifié Mittelstädt, sur la base de ses statistiques, de « de loin le meilleur arrière gauche de la Bundesliga et l'un des quatre meilleurs arrières gauches au monde ». Au cours du tournoi, Mittelstädt a certes perdu sa place de titulaire, mais sa sélection a constitué à elle seule le point culminant provisoire de sa carrière, jusqu’alors plutôt mitigée – un succès encore surpassé par la victoire en Coupe l’été suivant, après une saison riche en événements ponctuée de matches de Ligue des champions contre des géants tels que le Real Madrid ou le futur vainqueur, le PSG.

Le parcours de Mittelstadt est emblématique de l’ascension de Stuttgart. C’est ce qu’a récemment souligné l’entraîneur Sebastian Hoeneß. « Sa valeur pour l’équipe est très grande – pratiquement depuis que j’ai commencé ici au VfB », a déclaré l’artisan de ce succès après la victoire 4-1 du VfB face au Celtic Glasgow lors du match aller des barrages de l’Europa League. Il a néanmoins laissé Mittelstädt sur le banc pendant les 90 minutes de ce duel crucial pour la première fois de la saison, laissant ainsi entrevoir un petit tournant qui s’est récemment confirmé : lors des matchs importants, la figure de proue des dernières années n’est plus titulaire !

Hoeneß a certes souligné après le match contre le Celtic que le joueur de 28 ans continuerait à jouer « un rôle important jusqu’à ce jour ». Mais lors du match aller des huitièmes de finale contre le FC Porto, c’est une nouvelle fois la jeune star montante Ramon Hendriks qui a été préférée. Lors de la victoire 1-0 contre le RB Leipzig dimanche, l’entraîneur du VfB a de surcroît misé sur une défense à trois avec Chris Führich sur le flanc gauche, comme il l’avait déjà fait début mars contre le VfL Wolfsburg – le deuxième match sans Mittelstadt. Derrière, Hendriks s’est une nouvelle fois montré redoutable et a sans hésiter réduit au désespoir l’exceptionnel et rapide Yan Diomande. En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles l'histoire à succès de Mittelstadt au VfB pourrait connaître une fin douce-amère.