Une star insiste pour signer au Real Madrid, Florentino Perez répond cash

Le nom de Ruben Neves circule avec régularité autour du Santiago Bernabéu. À 28 ans, le milieu portugais arrive au terme de son contrat avec Al-Hilal en juin prochain. Une situation contractuelle qui attire l’attention de nombreux clubs européens, dont le Real Madrid. Ces dernières semaines, son profil a été proposé à plusieurs reprises aux dirigeants madrilènes.

En interne, le département football estime qu’un renfort au milieu de terrain pourrait s’avérer utile. Neves, par son expérience et son statut, entre dans cette réflexion. Son contrat arrivant à échéance, l’idée d’un recrutement à coût maîtrisé séduit une partie des techniciens du club.