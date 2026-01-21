Depuis plusieurs semaines, une rumeur persiste autour du Real Madrid. Un joueur d’expérience, libre dans quelques mois, rêve d’un retour au sommet européen. Mais à Madrid, l’enthousiasme ne suffit pas toujours à convaincre.
Une star insiste pour signer au Real Madrid, Florentino Perez répond cash
Ruben Neves, une opportunité qui divise à Madrid
Le nom de Ruben Neves circule avec régularité autour du Santiago Bernabéu. À 28 ans, le milieu portugais arrive au terme de son contrat avec Al-Hilal en juin prochain. Une situation contractuelle qui attire l’attention de nombreux clubs européens, dont le Real Madrid. Ces dernières semaines, son profil a été proposé à plusieurs reprises aux dirigeants madrilènes.
En interne, le département football estime qu’un renfort au milieu de terrain pourrait s’avérer utile. Neves, par son expérience et son statut, entre dans cette réflexion. Son contrat arrivant à échéance, l’idée d’un recrutement à coût maîtrisé séduit une partie des techniciens du club.
La prudence assumée de Florentino Perez
Malgré cet intérêt technique, la direction du Real Madrid reste prudente. Selon les informations rapportées par la Cadena SER, Florentino Perez et le conseil d’administration ne souhaitent pas valider une arrivée dès le mercato de janvier. Le timing pose question. Recruter un joueur en fin de contrat, sans garantie d’impact immédiat, représente un risque que le club ne veut pas prendre en cours de saison.
À Madrid, on préfère éviter une opération jugée incertaine sportivement, surtout à l’approche des échéances majeures. L’idée de payer pour un joueur libre quelques mois plus tard refroidit clairement les décideurs.
Al-Hilal tente de retenir son milieu
De son côté, Al-Hilal ne reste pas inactif. Le club saoudien souhaite prolonger Ruben Neves et lui a soumis une proposition jugée attractive. Selon Carrusel Deportivo, la direction saoudienne sait toutefois que le joueur nourrit un désir précis. Le message est clair : Madrid l’attire fortement.
À Al-Hilal, on a bien compris que l’envie de rejoindre le Real Madrid existe. Mais ni Florentino Perez ni le conseil d’administration ne considèrent cette volonté comme un élément décisif.
Aucun mouvement prévu cet hiver
La position du Real Madrid ne change pas. Le club entend conserver son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison. Aucun recrutement n’est envisagé en janvier, y compris au milieu de terrain. Ruben Neves devra donc patienter, ou envisager une autre trajectoire.
À Madrid, la stratégie prime sur l’opportunité. Même face à une star insistante.