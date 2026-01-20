Ruben Neves au Real Madrid, la bombe de l'hiver

Après la retraite de Toni Kroos en 2024 et le départ de Luka Modric, le seul joueur recruté à ce poste fut Arda Güler. Pourtant, la question de la nécessité d'un joueur capable de faire le lien entre les joueurs depuis les lignes arrières reste posée.

Le club affirme que le Real Madrid dispose déjà d'un effectif de grande qualité, avec Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, tous en concurrence pour une place, sans oublier Güler. Xabi Alonso aurait souhaité recruter un joueur d'un profil différent, mais cela ne s'est pas concrétisé. Interrogé sur le sujet, Álvaro Arbeloa a déclaré aux médias qu'il disposait d'un groupe fantastique.

Le staff technique du Real Madrid souhaite recruter Ruben Neves.

Arbeloa n'a conservé qu'un seul des huit membres du staff d'Alonso et a intégré cinq nouveaux joueurs à son équipe technique. Selon Cadena SER, les entraîneurs du Real Madrid estiment que l'arrivée de Ruben Neves, que ce soit maintenant ou cet été, serait un atout précieux pour leur milieu de terrain et apporterait un plus en janvier. Neves, quant à lui, est ouvert à un départ et a clairement fait savoir par l'intermédiaire de ses agents qu'il serait ravi de rejoindre le Bernabéu cet hiver.

Après deux semaines mouvementées, le président Florentino Pérez et la direction du Real Madrid n'ont toutefois pas modifié leur position sur le sujet. Le contrat de Neves expire en juin et rien ne garantit qu'il sera performant immédiatement. Cette crainte est partagée pour toutes les recrues hivernales, et c'est pourquoi le club n'est pas favorable à un recrutement en janvier.

Neves devrait avoir plusieurs options au cours des six prochains mois. Le joueur de 28 ans a reçu une offre de prolongation de contrat pour rester à Al-Hilal, mais Manchester United et l'Atlético Madrid seraient également intéressés.